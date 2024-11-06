Сразу простят все обиды: как просить прощения у разных знаков зодиака

К сожалению, никогда не знаешь, что может обидеть другого человека. Одно неосторожно сказанное слово, способно вызвать затяжную ссору. Если вы долго не можете помириться с человеком, то попробуйте воспользоваться советами астрологов.

Овен

Чтобы получить прощение Овна, придется постараться и разложить по полочкам все причины, которые заставили вас сказать обидные слова.

Телец

По своей сути Тельцы отличаются дружелюбием, но обиды помнят долго. Не стоит сразу после ссоры напоминать Тельцу о своей персоне. Через пару дней Телец сам отойдет и только тогда следует прийти к нему с искренним раскаянием.

Близнецы

Этот знак зодиака довольно отходчивый и быстро прощает все обиды. Для Близнецов важнее дружба, чем ссора. Однако, обидеться Близнецы могут буквально на любое слово.

Рак

Добродушный Рак сразу простит обидчика. Особенно, если вместе с извинениями получит небольшой и вкусный подарок.

Лев

Как и Рак, Лев может простить обиду. Но, презент придется выбрать солидный и дорогой. К слову сказать, если Лев поймет, что вы хотели ему только добра и поэтому сказали обидные слова, то он сам явится к вам с подарком.

Дева

Девы отличаются принципиальностью и простят человека только в том случае, если увидят искреннее раскаяние. Но в сущности Девы довольно быстро забывают обиды и предпочитают думать, что обидчик просто глуп, а на таких людей обижаться грех.

Весы

Несмотря на то, что Весы отличаются дружелюбием, обиды они помнят долго и чтобы простить человека они должны взвесить все за и против.

Скорпион

Самый злопамятный знак в зодиакальном круге – это Скорпион. Дорогу ему лучше не переходить и обидных слов не говорить. Пока Скорпион не отомстит, он вас не простит.

Стрелец

Веселые Стрельцы не любят долго дуться, поэтому с радостью простят человека, который решил искренне извиниться. Но, добродушием Стрельцов злоупотреблять не стоит, любому терпению есть предел.

Козерог

Для того, чтобы получить прощение у Козерога, потребуется время. Лучше всего позвать представителя знака на задушевную беседу в какое-нибудь интересное место.

Водолей

Водолеи очень тяжело переживают обиду и принимают извинения с большим трудом. Восстановить отношения с Водолеем поможет только благородный поступок.

Рыбы

По своей природе Рыбы редко обижаются и совершенно не переносят извинений. Они уверены, что жить нужно так, чтобы потом не пришлось просить прощения. Если вы сделаете первый шаг к примирению, то Рыбы сразу предложат забыть об обиде, как о досадной случайности.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com