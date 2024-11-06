Этот модный дуэт заменит приевшийся джемпер: тепло, комфортно и уютно

В переходный период, глубокой осенью, да и зимой тоже, очень сложно выбрать подходящую одежду. Если не поддеть под куртку джемпер, то можно замерзнуть и то же время в теплом свитере станет жарко в помещении. Стилисты придумали выход из этой неприятный ситуации и рассказали про модный дуэт, состоящий из теплых вещей.

Если вы вынуждены долго добираться до работы, а затем сидеть в жарком офисе, то замените приевшийся джемпер на безрукавку и палантин. Но, чтобы стильно выглядеть, следует знать, как правильно использовать этот дуэт в гардеробе.

В наступающим сезоне на пике моды оказывается многослойность, поэтому стильный теплый дуэт будет как раз кстати. При выборе безрукавки и палантина следует обратить внимание на цветовое сочетание вещей. Лучше если они будут однотонными. Также, важно правильно выбрать фактуру ткани, плотность вещей должна быть одинаковой.

Фасон безрукавки может быть самым разным, тут каждая модница должна опираться на свои предпочтения. Это может быть классический жилет или водолазка с коротким рукавом. Можно выбрать вещь в обтяжку, но особенно уютно будут смотреться объемные вещи в стиле оверсайз. Модели с высоким горлом позволят сохранить здоровье зимой, так как точно не дадут замерзнуть.

Для вечеринки выбирайте оригинальный фасон джемпера

Для свиданий и походов на светские мероприятия, следует выбрать более оригинальные модели. Например, будет удачно смотреться асимметрия или открытые плечи. Также, и палантин может быть украшен бахромой, а закрепить его следует при помощи яркой и крупной броши.

Используя дуэт из безрукавки и палантина, можно каждый день создавать новый модный образ. Ведь накидку не обязательно носить только на плечах. Ей можно подчеркнуть бедра или талию, а также использовать, как объемный воротник. При этом, на улице вы не замерзнете, а в помещении палантин можно снять и тогда вам вновь станет комфортно.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com