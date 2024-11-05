Как сохранить удачу в Афанасьев день: народные приметы на 6 ноября 2024 года

В православном мире 6 ноября почитают икону Божией Матери «Всех скорбящих радость», а также вспоминают святителя Афанасия, патриарха Цареградского. В народном календаре праздник получил название Светец, поскольку с этого дня молодые девушки устраивали вечерние посиделки под лучиной.

Что можно и нельзя делать 6 ноября 2024 года

Праздник Светец, так называли специальное устройство, к которому крепилась лучина, был посвящен молодым девушкам. В этот день они собирались вместе и устраивали дружеские посиделки. Зачастую к ним присоединялись парни, которые присматривали себе невесту.

На посиделках существовал особый этикет. Например, если парень преподносил девушке подарок (чаще всего это были сладости), то она должна принимать презент только тогда, когда согласна выйти за этого жениха замуж. В противном случае, от дара следовало вежливо отказаться.

Кроме этого, после ухода гостей было необходимо сразу вымыть всю посуду и протереть всю мебель, к которой прикасались посторонние люди. Также, следовало протереть полы и выстирать скатерти, пледы и прочие вещи, которыми воспользовались гости. Согласно приметам, на вещах люди могли оставить свои беды и несчастья.

В Афанасьев день категорически запрещено примерять чужую обувь, а также покупать новые туфли. Согласно поверьям, этот предмет гардероба во время примерки способен отдать человеку чужую энергетику, а вместе с ней и проблемы посторонних людей.

Чтобы сохранить свою удачу, не следует давать другим свой головной убор. Это правило касается не только шапок, но и шалей, а также платков. Одалживая свою вещь, можно одолжить другому человеку свое благополучие и вероятнее всего, оно уже назад не вернется.

Приметы о погоде

Если Афанасьев день простоит теплым, то и зима окажется мягкой. А если выпал снег, то жди зиму снежную и долгую.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com