Лейка в душе станет, как новая: этот хитрый способ мигом очистит отверстия

Как правило, если лейка зарастает минеральными отложениями, то ее выбрасывают и покупают новую. Однако, мало кто знает, что тратить деньги на дорогую сантехнику вовсе необязательно. Можно просто спасти старую лейку, используя хитрый трюк, которым пользуются мастера по ремонту.

Чаще всего лейки для душа засоряются в тех домах, в которые поступает жесткая вода. Именно такая жидкость содержит в своем составе множество минеральных веществ. В результате, сантехника приходит в негодность и чаще всего страдает лейка для душа.

Как прочистить лейку в душевой кабине или в ванной

Отверстия, через которые поступает вода, поможет очистить обычный уксус. При этом, следует соблюдать технологию очистки, иначе лейку можно испортить.

Для очистки потребуется:

Резинка для волос или канцелярская резинка;

Полиэтиленовый пакет;

Уксус;

Горячая вода.

Процедуру очистки лейки лучше проводить в вечернее время, так как на процесс очистки потребуется несколько часов, ведь уксус должен будет растворить все известковые отложения и другую грязь, которая могла в ней скопиться.

Технология очистки лейки:

В полиэтиленовый пакет налить разведенный горячей водой уксус в соотношении 1:1.

Лейку открутить от шланга и полностью погрузить в раствор.

Пакет завязать при помощи резинки и выдержать лейку в уксусе около 8-ми часов.

После очистки, промыть лейку под проточной водой, накрутить обратно на шланг и пропустить через нее хорошую порцию холодной воды.

Уксус очистил отверстия в лейке, и вода идет с прежним напором.

Сантехники советуют не доводить лейку до бедственного состояния и регулярно проводить очистку при помощи теплого уксуса. Тогда душевое оборудование прослужит долгие годы, что значительно сэкономит семейный бюджет, а также сохранит нервную систему домочадцев. Ведь мыться под грязной лейкой неприятно, да и неудобно.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com