6 российских сериалов, которые выкупил Netflix – мы оказывается умеем снимать?

Netflix – это безусловно мировой лидер в деле современного телевидения. И свои продукты для показа производит в большом количестве, да и любопытные с точки зрения своих контент-менеджеров сериалы других производителей покупает для показа, а то и для собственной пересъёмки, дабы на чьей-то удачной идеи заработать несколько миллионов долларов. Но, опять же не стоит так сразу радоваться – к примеру, права на адаптацию знаменитого японского фильма «Королевская битва» (2000), были куплены двадцать лет назад. А на сверхуспешный сериал «Игра в кальмара» сразу после его выхода в 2021 году. Но оба проекта до сих пор пылятся на полках и ждут, когда же про них вспомнят…

«Лучше, чем люди» (2018-2019)

То, что Netflix обратил внимание на этот фантастический российский сериал, для меня удивительная загадка без ответа. Дело в том, что эта истории совместной жизни людей и человекоподобных роботов в недалеком будущем не является оригинальной идеей. Это всего-навсего перезапуск шведского сериала «Настоящие люди», который снимался с 2012 по 2014 год, и уже был адаптирован студиями тех стран (Великобритания, США, Швеция) в 2015 году и снимался до 2018 года. Причем наша версия проигрывает двум предыдущим абсолютно во всем – чем она могла заинтересовать «Нетфликс», понятия не имею!

«Эпидемия» (2018 - …)

Ну, а это уже оригинальный продукт отечественного кинематографа, который расскажет о разгаре эпидемии злобного вируса на территории России вообще, и в Московской области в частности. Мародеры, перестрелки, семейные проблемы прилагаются. Сериал снимается до сих пор и про его окончание пока ничего не слышно.

«Мажор» (2014-…)

Еще один оригинальный сериальный продукт от наших киношников. На этот раз главный герой – это молодой прожигатель жизни, то есть мажор в исполнении Павла Прилучного, который волей судеб будет работать в полиции. Сериал снимается до сих пор, также вышли и полнометражные фильмы-продолжения.

«Метод» (2015-…)

Детективный сериал, который продолжают снимать. Главные роли исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева. Чем он обратил внимание менеджеров от «Нетфликса» решительно непонятно, так и есть и более качественные детективные сериалы. И в других странах тоже…

«Sпарта» (2016)

А с этим телесериалом вообще все загадочно. Netflix купил на него права еще до выхода Sпарта на наши телевизионные экраны. Жанр – детективный киберпанк. Правда, отсюда следует один логичный вопрос – если данный сериал настолько хорошо, что смог заинтересовать такого медиа-гиганта как «Нетфликс», почему его закрыли после первого же сезона в 2016 году?

«Саранча» (2015)

А этот сериал, вернее мини-сериал, совсем-совсем и не фантастика, и не детектив, а мелодрама про любовь состоятельной девушки и парня из провинции. Таких историй опять же вагон и маленькая тележка снимали и снимают в разных странах. И чем приглянулась именно эта истории так же непонятно…

автор Иван Гордеев

фото kinopoisk.ru