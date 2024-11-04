Остальную обувь можно выбросить: стилисты назвали самые модные сапоги на зиму 2025

Мода не стоит на месте, а двигается по спирали. И вот теперь мы возвращаемся в нулевые и вновь обуваемся в угги. Однако, есть небольшой нюанс, который следует учитывать, чтобы оказаться действительно на пике модных трендов.

Следует отметить, что история модных сапог достаточно интересна и необычна. Первоначально угги считались домашней обувью и назывались – уродливые ботинки. В то время их использовали австралийские фермеры, а также спортсмены, увлекающиеся серфингом. Замшевые, меховые ботики служили для того, чтобы можно было быстро согреть ноги.

Постепенно комфортную и теплую обувь стали носить не только дома, но и на улице. К нулевым сапоги, напоминающие валенки, обрели небывалую популярность. Все забыли их настоящее, немного грубое, название и угги превратились в одну из самых стильных вещиц из гардероба модниц.

В современном мире угги обретают вторую жизнь и вновь выходят на подиумы. Однако, в наступающим сезоне, модницы предпочитают носить укороченный вариант сапог на более массивной подошве. Некоторые модели скорее напоминают уютные домашние тапочки нежели уличные сапоги.

Следует отметить, что выбирать угги следует опираясь на то, какой ожидается зима в том или ином регионе. Те, кто проживает на юге, могут себе позволить самый модный вариант – угги без голенища. Но, модницам с севера лучше остановить выбор на более практичных моделях, которые смогут защитить ноги от холода даже в самые трескучие морозы. Им стоит приобрести классические варианты.

Угги – это универсальная обувь, которая подойдет к любому наряду, будь то мини-юбка или джинсы. Также, угги великолепно впишутся в спортивный стиль с коротким пуховиком и трикотажными брюками. Единственный наряд, который не сочетается с уютными сапогами, это деловой костюм. Под офисную одежду лучше подобрать классическую обувь.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com