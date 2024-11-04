Народные приметы на 5 ноября: зачем нужно накормить птиц в Яков день

Православные христиане 5 ноября вспоминают сводного брата Иисуса Христа, сына Иосифа Обручника, апостола Иакова. В народном календаре отмечают праздник Яков день и по традиции он считается мужским. В этот день мужчины просят заступничества у святого, а их супруги молятся о даровании мужу здоровья.

Что можно и нельзя делать 5 ноября

Апостол Иаков всегда почитался покровителем мужчин, считается, что особенно он благоволил тем, кто занят тяжелой работой. Как правило, в ноябре начиналась заготовка дров. Для этого, мужчины отправлялись в лес валить деревья. Подобный труд легким точно не назовешь. Поэтому, перед тем как начать работу, мужчины обращались с молитвами к своему заступнику.

Кроме этого, на Яков день следовало провести обряд, который должен поспособствовать богатому урожаю в следующем сезоне. 4 ноября прошел праздник Казанской иконы Божией Матери, на который по традиции пекли пироги. 5 ноября следовало собрать остатки пирогов и вынести их в поле, чтобы накормить птиц и матушку-землю. Считалось, что ритуал сделает почву плодородной.

Также, на Яков день устраивали праздник меда. Согласно поверьям, медовые игры должны приманить успех пасечникам и в новом сезоне они смогут собрать еще больше меда, а пчелы в ульях без потерь проведут зиму. В основном в празднике принимала участие детвора и молодежь. Веселье заключалось в том, что нужно было изображать пчел. На стол по традиции ставили мед, считалось, что тот пасечник, который больше всего меда съест, станет победителем в сборе урожая на следующий год.

На Яков день существовали и запреты. Например, было запрещено одалживать деньги или давать кому-либо в долг. Согласно приметам, долги будет очень сложно отдать и весь год придется работать не покладая рук. Кроме этого, считалось, что в праздник нельзя пить воду натощак, это сулило одиночество и унылую жизнь.

Автор: Яна Лан

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