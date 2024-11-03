Переломный день: что нужно сделать 4 ноября для привлечения удачи, народные приметы

Православные христиане отмечают праздник, посвященный иконе Казанской Божией Матери. Считается, что именно этот образ помог победить врага в 1612 году и освободить страну от польской интервенции.

В народном календаре день стали называть Казанская или Бабья заступница, поскольку Богородица всегда считалась помощницей женщин в трудных житейских ситуациях. Перед иконой молились и замужние женщины, и девицы на выданье, они просили Божью Матерь послать им хорошего жениха.

Что можно и нельзя делать 4 ноября

В этот день было запрещено ругать мужа или жениха. Считалось, что любая жалоба только усугубит ситуацию и проблема станет еще больше. Любая ругань также оказывалась под запретом, а те, кто специально раздувают конфликт, могут поплатиться своим благополучием.

Согласно приметам, 4 ноября наступал переломный момент в погоде. В старину говорили, что до обеда погода осенняя, а после обеда начинается зима. Поэтому, особое внимание уделяли выбору наряда. Одежда должно быть теплой, чтобы внезапное похолодание не застало человека врасплох.

Чтобы открыть двери для удачи, устраивали праздничную трапезу. На стол подавали традиционные русские блюда – пироги, караваи и квас. Если пирог не доедали, то на следующий день остаток крошили птицам или скармливали домашней скотине.

Согласно народным обычаям, 4 ноября следовало умыться росой с травы. Однако, так могут поступать только жители далеких деревень, где сохранилась чистая экология. Все остальные должны воспользоваться обычной водой из-под крана. Считалось, что утреннее омовение приманит удачу в жизнь.

Приметы о погоде

Если 4 ноября сухо, то год окажется неурожайным.

Если солнце ярко светит, то жди резкого похолодания.

Если пошел дождь или снег, то зима начнется скоро, но будет мягкая.

Если кошка много пьет, то вскоре пойдет дождь.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com