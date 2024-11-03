Почему кошки любят лежать на клавиатуре и как отучить питомца от этой вредной привычки

Те, кто работают за компьютером или ноутбуком, часто жалуются, что их кошка или кот любят улечься на клавиатуру в то время, как хозяин начинает работу. Что подталкивает питомца на такие действия и почему для кошки так привлекательна клавиатура? Давайте разбираться.
Почему кошка любит ложиться на клавиатуру
Специального научного исследования на тему любви кошек к клавиатуре не проводилось, но все же некоторые эксперты высказали свою точку зрения по этому вопросу. Например, зоопсихолог Мэрилин Кригер считает, что питомец просто требует от хозяина внимания. С точки зрения кота, любимый хозяин занимается какой-то глупостью вместо того, чтобы почесать его пушистый животик или спинку. Поэтому, как только хозяин усаживается в кресло перед монитором, кот сразу запрыгивает на клавиатуру.
В свою очередь доктор Дэвид Сендс высказал мнение, что кошка усаживается на клавиатуру потому, что на ней сохраняется запах хозяина. Только не думайте, что питомец таким образом выражает свою привязанность к человеку. Кошки большие собственники и уверены, что все предметы в доме, а также люди и другие животные, принадлежат только им. Поэтому кошка старается перекрыть запах хозяина, собственным ароматом.
Также, существует мнение, что кошка усаживается на ноутбук потому, что техника теплая и питомец просто решил погреться. Возможно, кошка просто хочет побыть рядом с хозяином и выбирает такое место на рабочем столе, где находятся руки человека, а именно клавиатуру.
Как отучить кошку ложиться на клавиатуру
Специалисты по изучению поведения кошек рекомендуют установить для кота уютную лежанку рядом с рабочим местом хозяина. Тогда кот сможет отдыхать, чувствуя запах любимого человека.
Кроме этого, следует сделать клавиатуру неудобной для кошки. Также, рекомендуется мягко, но настойчиво пресекать желание питомца и сразу снимать его с неположенного места. Ни в коем случае нельзя поощрять такое поведение, но делать это нужно спокойно, без криков и тем более рукоприкладства. Постепенно кошка поймет, что ей не место на клавиатуре и будет ложиться спать в лежанку.
Источник: Лайфхакер
Автор: Яна Лан
Фото: freepik.com