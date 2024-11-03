Почему кошки любят лежать на клавиатуре и как отучить питомца от этой вредной привычки

Те, кто работают за компьютером или ноутбуком, часто жалуются, что их кошка или кот любят улечься на клавиатуру в то время, как хозяин начинает работу. Что подталкивает питомца на такие действия и почему для кошки так привлекательна клавиатура? Давайте разбираться.

Почему кошка любит ложиться на клавиатуру

Специального научного исследования на тему любви кошек к клавиатуре не проводилось, но все же некоторые эксперты высказали свою точку зрения по этому вопросу. Например, зоопсихолог Мэрилин Кригер считает, что питомец просто требует от хозяина внимания. С точки зрения кота, любимый хозяин занимается какой-то глупостью вместо того, чтобы почесать его пушистый животик или спинку. Поэтому, как только хозяин усаживается в кресло перед монитором, кот сразу запрыгивает на клавиатуру.

В свою очередь доктор Дэвид Сендс высказал мнение, что кошка усаживается на клавиатуру потому, что на ней сохраняется запах хозяина. Только не думайте, что питомец таким образом выражает свою привязанность к человеку. Кошки большие собственники и уверены, что все предметы в доме, а также люди и другие животные, принадлежат только им. Поэтому кошка старается перекрыть запах хозяина, собственным ароматом.

Также, существует мнение, что кошка усаживается на ноутбук потому, что техника теплая и питомец просто решил погреться. Возможно, кошка просто хочет побыть рядом с хозяином и выбирает такое место на рабочем столе, где находятся руки человека, а именно клавиатуру.

Как отучить кошку ложиться на клавиатуру

Специалисты по изучению поведения кошек рекомендуют установить для кота уютную лежанку рядом с рабочим местом хозяина. Тогда кот сможет отдыхать, чувствуя запах любимого человека.

Нельзя поощрять вредную привычку питомца

Кроме этого, следует сделать клавиатуру неудобной для кошки. Также, рекомендуется мягко, но настойчиво пресекать желание питомца и сразу снимать его с неположенного места. Ни в коем случае нельзя поощрять такое поведение, но делать это нужно спокойно, без криков и тем более рукоприкладства. Постепенно кошка поймет, что ей не место на клавиатуре и будет ложиться спать в лежанку.

Источник: Лайфхакер

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com