Народные приметы на 3 ноября: почему нельзя принимать подарки

Православные христиане 3 ноября чтят память преподобного Иллариона Великого, который жил в Палестине в 291 – 371 годах. Святой Илларион прославился, как врачеватель, который помогал людям бесплатно. В народном календаре проходит праздник Илларионов день. В старину ноябрь считался темным месяцем, когда активизируются силы зла. Поэтому, ноябрь полон примет и запретов, которые следует неукоснительно соблюдать.

Что можно и нельзя делать 3 ноября

Согласно народным поверьям, 3 ноября особую силу обретают люди с дурным глазом. Считалось, что в этот день можно столкнуться с колдуном или ведьмой. Поэтому люди старались не общаться с незнакомцами, а тем более принимать от них подарки. Вещи могли быть заражены негативной энергией и принести в семью порчу или сглаз. В то же время, если презент сделает друг или близкий родственник, то подарок может принести удачу.

Кроме этого, 3 ноября нельзя было поднимать найденные вещи, они могли быть нарочно подброшены колдунами или ведьмами. Если такой предмет внести в дом, то он начнет распространять негативную энергию на всю семью. В результате, жизнь может превратиться в череду проблем.

В Илларионов день было запрещено отказывать людям в помощи. В память о преподобном Илларионе следовало оказывать посильную помощь друзьям и родственникам, особенно тем, которые страдают от разных недугов. При этом, под строгий запрет попадали жалобы. Считалось, что тот, кто начнет жаловаться навлечет на себя еще большие беды и несчастья.

По народной традиции, праздник нельзя проводить в безделье. Считалось, что тот, кто будет работать обязательно приманит удачу в жизнь. Поэтому, мужчины занимались ремонтом поломанных вещей, а женщины садились за рукоделие. В домашних делах принимали участие и дети, которые должны были перенимать опыт старших. День следовало провести весело и задорно, тогда счастье обязательно ворвется в дом.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com