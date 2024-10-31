Нужно вспомнить страшную историю: зачем пугать друзей на Проводы осени, 1 ноября

В православном мире 1 ноября чтут память святого Иоанна Рыльского, чудотворца. В народном календаре праздник получил сразу три названия – Иванов день, Конюхов день и Проводы осени. Начинался третий осенний месяц, который открывал двери для зимы.

Что можно и нельзя делать 1 ноября

По народным обычаям, 1 ноября чествовали лошадей. В этот день им не давали тяжелой работы. Было принято ухаживать за лошадьми, причесывать и вплетать в гривы разноцветные ленты. Если этого не сделать, то надворный дух станет пугать обитателей конюшни и лошади станут беспокойными и строптивыми. Кроме этого, животных кормили самым лучшим кормом и читали заговоры против конокрадов.

Также, было принято позаботиться о Домовом. Чтоб дух дома не чудил по ночам и надежно защищал жилище, следовало позабавить его страшными историями. Поэтому, люди собирались вместе и рассказывали друг другу самые жуткие сказки, какие только знали. Чем больше напугаешь друзей, тем радостнее будет Домовому. Тогда можно будет рассчитывать, что дух защитит имущество хозяев от самых разных бед и несчастий.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя было обижать пауков. Если вдруг насекомое появилось в доме, то это означало, что жилище навестили души умерших предков. Как правило, после появление паука, домочадцев ждала удача в делах. Поэтому, убивать насекомое было категорически запрещено.

Начиная с 1 ноября жители городов и деревень начинали ремонтировать и подготавливать птичье кормушки. Кормить птиц зимой, считалось доброй приметой, которая притянет в дом счастье и достаток. Кроме этого, на Проводы осени нужно было загадать желание. Для этого брали яблоко, шептали в него свое послание и убирали под подушку. Утром фрукт следовало съесть.

По народным приметам о погоде, если 1 ноября будет тепло, то можно ожидать мягкую зиму.

Автор: Яна Лан

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