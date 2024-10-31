«Федя. Народный футболист» - стоит ли идти в кинотеатр?

В 2013 году в наш прокат вышел отечественный фильм «Легенда№17». Эта спортивная драма с Данилой Козловским в главной роли показала, что киноленты на тему советского спорта востребованны у современного зрителя. И спортдрамы начали сниматься в большом количестве – «Поддубный», «Матч», «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее», «Движение вверх», «Стрельцов», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». И скажем честно – количество в качестве не переросло. Собственно, это основная проблема отечественного кинематографа. Так что к просмотру новой спортивной ленты под названием «Федя. Народный футболист», мы приступили со изрядной доли скептицизма. Что же показали отечественные производители фильмов в этот раз?

Перво-наперво отметим то, ради чего зрители, в том числе и фанаты футбольного клуба «Спартак» (Федор Черенков играл именно за этот клуб) пришли в кинотеатр. Это показ собственно игры. И тут никаких претензий, и нареканий нет от слова совсем. Футбольные матчи – это самая сильная часть фильма «Федя. Народный футболист». Тут уже операторская команда постаралась, за что ей огромное спасибо. Визуальный игровой ряд очень хорош!

А вот со сценарием есть определенные проблемы. Если вы обратите внимание на современные спортивные фильмы, то без особого труда заметите, что фактически у каждого советского спортсмена на экране, есть определенные (или неопределенные) проблемы «с головой». Такие персонажи не такие как все, они лучше остальных знают, даже лучше опытного тренера, подготовившего множество чемпионов мира. И фильм «Федя. Народный футболист» в этом вопросе исключения не стал. Тут главный герой обижается, попадает в больницу, снова обижается и снова в больницу - и так несколько раз…

Не знаю, насколько это правдивые факты из биографии Черенкова, но зачем их выпячивать на первый план? И не только повторюсь, в этом спортивном фильме, но и фактически во всем снятых ранее. Почему в первой очередь сценаристы ставят нелады с головой, а только потом спортивные успехи героев, для меня загадка. В любом случае у вас может быть свое мнение после просмотра этого фильма…

Автор Иван Гордеев

фото kinopoisk.ru