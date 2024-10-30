Самая мистическая ночь в году: как не навлечь на себя беды 31 октября в Велесову ночь

Вот уже на протяжении многих лет мы знаем, что в западных странах отмечается мистический праздник Канун дня всех святых или Хэллоуин. Однако, мало, кто слышал про древний славянский праздник Велесову ночь, который проходит также в ночь на 1 ноября и связан с потусторонним миром.

Что можно и нельзя делать 31 октября

Ночь с 31 октября на 1 ноября считается самой мистической, когда открывают врата между мирами и духи могут пройти к людям. Именно поэтому в западных странах принято рядиться под нечисть, чтобы темные силы не смогли перетащить человека в свой мир. Для этих же целей служит и знаменитый фонарь Джека, вырезанный из тыквы. Считается, что светящееся злобное лицо отпугнет темных духов.

Фонарь Джека

На Руси в старину было принято закрывать двери и окна, а также пораньше ложиться спать. Хотя это правило не мешало устроить шумное застолье, посвященное празднику. Кроме этого, было запрещено сушить одежду на улице, считалось, что наряд привлечет нечисть и на вещах ее можно внести в дом.

В мистический праздник было запрещено обижать пауков, а если намеренно причинить насекомому вред, то беды и несчастья посыплются на человека словно горох из дырявого мешка. Согласно поверьям, пауки были посланниками потустороннего мира и если насекомое придавить, то можно разрушить связь со своим родом.

Если человеку требовалось выйти на улицу в темное время суток, то следовало взять с собой любой оберег, который отпугнет нечистую силу, например, осиновый колышек, а также одеть кафтан наизнанку. Оберег следовало заготовить заранее. Ведь перед Велесовой ночью нельзя причинять вред деревьям.

Кроме этого, существовал строгий запрет на общение с незнакомцами, поскольку под обличием чужака могли скрываться колдун или ведьма. Людей, связанных с магией, боялись, так как они обладали способностью навести на человека порчу. Считалось, что если в доме постоянно гаснут свечи, то рядом ходят духи.

Также, 31 октября отмечали Луков день. Праздник был посвящен апостолу Луке и связан с окончанием сбора урожая лука. На стол было принято ставить блюда из лука, которые должны были очистить дом от негатива.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com