Эти продукты вызывают рак: врач назвал пищу, провоцирующую онкологию

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний считается колоректальный рак, он занимает третье место среди всех недугов, связанных с онкологией. При этом диагнозе, опухоль возникает в нижних отделах кишечника. Чаще всего поражается сигмовидный отдел, ободочная и прямая кишка.

Можно предположить, что на развитие болезни влияет пища, которую мы едим каждый день и врачи придерживаются той же точки зрения. Специалист из «СМ-Клиника», врач-онколог, профессор Александр Серяков назвал продукты, которые могут поспособствовать развитию этого заболевания. Он рекомендует внимательнее относиться к своему рациону и не тащить в рот подозрительную еду, ведь здоровье гораздо дороже сиюминутных удовольствий.

Какие продукты могут вызвать рак кишечника

Красное мясо

Чрезмерное увлечение мясными продуктами может привести к проблемам со здоровьем. Мы должны есть мясо, так как в нем находится необходимый для организма белок. Однако, свинина, говядина и баранина содержат в своем составе не только белки, но и канцерогены, которые провоцируют развитие онкологии. Увеличить риск возникновения недуга может даже небольшое, но ежедневное потребление красного мяса. Врач считает, что 100-граммовая порция, это уже много.

Чтобы получить полезный белок, совсем не обязательно постоянно есть красное мясо. Следует отдать предпочтение курице и рыбе. Они также богаты белком, но не содержат вредных примесей. Особенно полезно включить в рацион куриную грудку. В этой части птицы больше всего белка и мало жира.

Продукты сомнительного качества

В эту категорию продуктов можно отнести полуфабрикаты и готовые промышленные продукты, обработанные химикатами. Прежде всего, это различные колбасные изделия, сосиски и сардельки, а также молоко длительного хранения.

Качественные продукты - залог здоровья

При составлении здорового рациона нельзя забывать о продуктах, которые приносят пользу кишечнику. Разумеется, это овощи и фрукты, которые содержат клетчатку, она, словно щетка очищает ЖКТ от шлаков и токсинов, сообщает портал «health.mail.ru».

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com