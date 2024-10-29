Орхидея сразу выпустит цветоносы: вот что нужно налить в горшок

Экзотическая гостья давно стала любимицей цветоводов. Растение славится своими уникальными цветами, которые станут украшением любого интерьера. Однако, орхидея может начать упрямиться. Она не желает выпускать цветоносы и тогда растение выглядит достаточно уныло. Разумеется, листья орхидеи очень красивы, но любители комнатного цветоводства ждут от нее роскошного цветения.

Почему орхидея фаленопсис не цветет

Как правило, у отсутствия цветения есть определенные причины. Это могут быть неподходящие условия или недостаток питательных веществ. Орхидея обладает воздушными корнями, которые берут питание из окружающей среды, поэтому ее выращивают не в обычном грунте, а в специальном субстрате из коры, мха и камней для дренажа.

Орхидею нельзя заливать, но и недостаток влаги цветку противопоказан. Также, растение нуждается в достаточном освещении и если у вас темная комната, то лучше приобрести фитолампу и подсвечивать орхидею до 10 – 12 часов в сутки.

Кроме этого, растение следует регулярно подкармливать, иначе бутонов можно не дождаться. Для удобрения орхидеи фаленопсис можно использовать готовые удобрения, которые продаются в цветочных магазинах, или готовить подкормки по народным рецептам.

Как показывает опыт цветоводов со стажем, орхидея большая сладкоежка и не прочь «поесть» сахар. Считается, что растение периодически нужно поливать сладкой водой. Однако, есть способ лучше и полезнее, любители орхидей подкармливают своих зеленых питомцев медовой водой. Для этого, чайную ложку меда растворяют в одном литре воды, а затем эту смесь выливают в горшок вместо обычного полива.

Орхидея Фаленопсис

Удобрение следует вносить тогда, когда после последнего цветения прошло около четырех месяцев. Цветоводы со стажем утверждают, что после медовой подкормки, цветоносы появятся в течение недели.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com