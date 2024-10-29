Почему на Осия Колесника ключи прячут: народные приметы на 30 октября 2024 года

Православные христиане 30 октября вспоминают ветхозаветного пророка Осию, который призывал людей обратиться к вере и стать лучше, чем они есть. В народном календаре праздник получил название Осий Колесник, так как в этот день занимались осмотром и ремонтом колес, чтобы весной можно было сразу пересесть с саней на телеги.

Что можно и нельзя делать 30 октября

По традиции в день Осия Колесника занимались ремонтом колес у телеги, при этом было строго запрещено прикасаться к чужим колесам, а тем более забирать их в свой дом. Считалось, что это привлечет беды и несчастья. Кроме этого, с колесами старались обращаться очень бережно. Если случайно сломать колесо, то это было предзнаменованием трудного года для семьи.

Также, под строгий запрет попадало бахвальство и хвастовство. Тот, кто начинал рассказывать о своих достижениях или хвастаться своими успехами, мог потерять таланты и способности.

На Осия Колесника было принято прятать ключи от дома, поскольку ключ считался оберегом жилища. Считалось, что, если оставить ключ от входной двери на видном месте, то люди с дурным глазом наведут на семью порчу. Кроме этого, 30 октября старались не брать денег в долг, так как весь год из долгов не выберешься.

Согласно народным поверьям, в день Осия Колесника можно было получить полезную информацию. Поэтому, следует меньше говорить, чтобы не разболтать свои секреты, и больше слушать, чтобы узнать полезные сведения.

После полудня люди старались переодеваться в чистую одежду. Считалось, что поношенные вещи привлекают нечистую силу, которая может намертво «прицепиться» к человеку и начать портить жизнь.

Телега

В этот день было запрещено отправляться в далекое путешествие, поскольку дороги становились грязными и труднопроходимыми. Чтобы не навлечь на себя беду, следовало остаться дома.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com