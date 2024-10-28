Проклятие «Глухаря». Стало известно о смерти очередного актера, снявшегося в популярном сериале

Однако что бросается в глаза, что за последние 13 лет ушло из жизни более 52 актеров, снимавшихся в данном сериале, а Пономаренко стал очередной жертвой. И вроде бы ничего криминального, это жизнь, но все артисты не дожили до зрелых лет, а дела об их смерти стали настоящими «глухарями».
В 2012 году в подмосковных Мытищах было найдено замерзшее тело Вячеслава Титова, снимавшегося в первом сезоне «Глухаря». При этом у погибшего при себе не было удостоверения личности, денег и телефона. Экспертиза показала наличие в организме большого количества алкоголя и медицинского препарата клозапин.
Позднее из жизни ушел 41-летний Сергей Шарошкин, который решил навестить своих родителей в Рязанской области. Актер погиб в результате взрыва светошумовой гранаты «Заря».
Через пару лет из жизни ушла Дарья Егорычева, у которой медики диагностировали онкологическое заболевание.
В феврале 2021 у другого актера Дмитрия Гусева неожиданно остановилось сердце. Ему было всего лишь 41 год.
Также остались загадкой причины смерти Всеволода Хабарова, тело которого пролежало в квартире более месяца, пока его нашла полиция. Актер после съемок в «Глухаре» больше не играл в кино, и подрабатывал охранником.
В апреле 2021 года не стало актера Алексея Артамонова, сыгравшего небольшую эпизодическую роль в 3 сезоне сериала. У него также внезапно остановилось сердце.
Также при странных обстоятельствах погиб Анатолий Отраднов. В его бокале со спиртным был найден сильнодействующий медицинский препарат, который вызвал летальный исход.
И еще один актер - Василий Савинов покинул этот мир из-за проблем с сердцем.
Да, у кого из актеров были проблемы со здоровьем, а у которого просматривается криминальный след, но полиция так и не смогла установить виновного. Злой рок, или месть за съемки в культовом сериале?
автор Иван Гордеев
фото кадр из к/ф "Глухарь"