Народные приметы на 29 октября: этот ритуал подарит здоровье всей семье

В православных храмах 29 октября чтут память мученика Лонгина Сотника, который пострадал в первые годы христианства. Согласно преданию Лонгин был обезглавлен и когда его главу обнаружила слепая женщина, то случилось чудо, и она прозрела.

Поэтому, святому Лонгину молятся от глазных болезней, а также просят его наставить человека на истинный путь. В народном календаре, праздник Лонгина Сотника был связан с приготовлением дома к зиме.

Что можно и нельзя делать 29 октября

По народной традиции в день Лонгина первым из дома должен был выйти самый старший член семьи, а затем благословить остальных домочадцев. При этом, в праздник нельзя было перечить старшим, а также ругаться между собой.

Чтобы привлечь в дом здоровье для всей семьи, хозяйки проводили особый ритуал. Они доставали зимнюю одежду и выносили ее на двор для проветривания. Если день был ясный и сухой, то куртки и шубы выставляли на солнце, чтобы солнечные лучи продезинфицировали вещи.

На день Лонгина старались не планировать ответственных мероприятий. Особенно это правило касалось тех людей, которые находились в дурном настроении. Также, считалось, что в этот праздник легко столкнуться с обманом и мошенниками, поэтому все важные переговоры переносили на другой день.

Приметы о погоде

С дня Лонгина начинался охотничий сезон, и охотники отправлялись в лес на промысел. Для них было особенно важно знать, о том какая погода ожидается в ближайшие дни, поскольку охота занимала несколько суток. Чтобы узнать прогноз, охотники смотрели на природные явления, которые точно могли предсказать погоду.

Если поднялся ветер, то в ближайшее время пойдет дождь.

Если ночью ясно, а звезды хорошо видно, то следующий день будет солнечным.

Если небо чистое и синие, то уже скоро начнутся морозы.

Если в ночном небе Луна светит тускло, то на следующий день жди снегопад.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com