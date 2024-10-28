Даже дешевое средство для посуды сразу отмоет жир с тарелок: 3 секретных ингредиента от экономных хозяек

Чистая, сверкающая посуда в доме говорит о том, что хозяйка умеет держать дом в порядке. Кроме этого, если тарелки и столовые приборы плохо отмыты от жира, они могут стать источником кишечных заболеваний, так как на них появится патогенная микрофлора.

Хорошая хозяйка та, которая умеет экономить. Сейчас средства для мытья посуды стоят достаточно дорого, а те, которые находятся в более низкой ценовой категории, плохо справляются с отмыванием жира на тарелках. Однако, их можно доработать и тогда они станут работать не хуже, чем дорогие гели.

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Горчица

Растительный пищевой продукт способен расправиться с любым, даже застарелым жиром. Некоторые хозяйки для очистки чашек и тарелок от остатков еды используют горчичный порошок в чистом виде. Однако, если добавить его к гелю для мытья посуды, то мыть кухонную утварь станет проще. Горчицу добавляют в средство для мытья посуды и перемешивают.

Соль

Сразу отметим, что соль – это достаточно агрессивный компонент, который может повредить кожу на руках. При этом, соль губительна для патогенных микроорганизмов и хорошо справляется с жиром. Например, если на ткань попадает жир, пятно необходимо посыпать солью и вещь будет спасена. Если вы решите добавить соль в гель для мытья посуды, то используйте такую смесь только в перчатках.

Сода

Пищевая сода обладает обеззараживающими свойствами и способна расщеплять жир. Ее можно использовать не только для мытья посуды, но и для очистки столовых приборов от темного налета. Также, сода в один момент очистит чашки, которые потемнели от чайной заварки.

Сода отмоет посуду даже в холодной воде

Соду применяют для очистки изделий из серебра и других металлов. Поэтому, если ее добавить в гель для мытья посуды, то он превратиться в универсальное чистящее средство, которое и посуду отмоет и раковину заставит блестеть первозданной чистотой. При использовании соды, руки следует защищать резиновыми перчатками, так как пищевой продукт пересушивает кожу.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com