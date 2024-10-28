Деньги валом в дом повалят: просто установите толстянку именно в этом месте комнаты

По народным приметам, которые были известны еще нашим бабушкам, толстянка или крассула обладает способностью притягивать в дом финансовое благополучие. Не зря растение стали называть денежным деревом, ведь его листья в виде монеток сразу заставляют вспомнить о финансах. А когда человек начинает задумываться о своем благополучие, то нужные идеи сами начинают приходить в голову, и хозяин толстянки стремительно богатеет.

Поэтому, за толстянкой нужно правильно ухаживать, вид несчастного дерева может вызвать обратный эффект. Кроме этого, крассула должна расти в подходящем горшке и стоять в определенном месте.

Как ухаживать за толстянкой, чтобы она приманивала деньги

Горшок

Толстянка – это растение из рода суккулентов, поэтому оно требует минимального ухода. Но, некоторые нюансы следует учитывать. Цветок нужно выращивать в терракотовом горшке. По возможности следует выбирать широкую и устойчивую емкость, иначе дерево может перевернуть горшок.

Считается, что для привлечения финансового благополучия, в грунт под толстянку следует закопать серебряную монету, а горшок обвязать ниткой из красной шерстяной пряжи.

Грунт

Крассула нуждается в хорошем дренаже, застой воды вреден для растения. Грунт для цветка лучше приобрести в цветочном магазине, тогда он будет содержать все необходимые элементы.

Место для толстянки

Необходимо знать, что толстянка любит свет, но не переносит попадания прямых солнечных лучей. Если установить растение на солнечную сторону, то крассула может погибнуть. Следует отметить, что денежное дерево прекрасно растет на северных окнах, что делает ее идеальным растением для квартир со скудным освещением. Именно в этом месте комнаты толстянка будет чувствовать себя лучше всего.

Полив

Поскольку толстянка является суккулентом, то она способна накапливать влагу в стволе и листьях. Поэтому, поливать растение следует в тот момент, когда листья начинают терять упругость. Полив должен быть редким, но обильным

Если вы станете грамотно ухаживать за денежным деревом, то деньги валом в дом повалят, так как толстянка начнет воодушевлять своего хозяина на новые подвиги.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com