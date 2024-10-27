Притянет уют и счастье в дом на весь год: что нужно сделать в день Кикиморы, 28 октября

На Руси жизнь давно разделилась на до и после принятия христианства, тем не менее народные традиции, и православие тесно переплетены в жизни обычного человека. В то время как храмах 28 октября чтят память преподобного Евфимия Солунского и чествуют икону Божией Матери «Спорительница хлебов», в народном календаре отмечают день посвященный Кикиморе и Домовому.

Что можно и нельзя делать 28 октября

В народном предании Кикимора, супруга Домового, представляется как худенькая старушка с вредным характером. Она любит хулиганить в доме. Например, гремит по ночам посудой, путает у рукодельниц нитки и вероятнее всего в современном мире переплетает провода от наушников и шнуры для зарядки смартфонов, ибо другими причинами объяснить эти загадочные явления невозможно.

Поэтому, в день Кикиморы и Домового люди старались задобрить домашних духов. Согласно поверьям, Домовой совершенно не переносит уныния. В этот день, следует находиться в хорошем настроении. Считается, что если семья будет веселиться, то Домовой сохранит уют и счастье в доме на весь год.

Угодить Кикиморе было сложнее, поэтому ее деятельность старались нейтрализовать. По приметам, вредная старушка будет хулиганить до тех пор, пока хозяева дома не найдут ее куклу-скрутку. Считалось, что куклу в дом может подбросить колдун. Чаще всего магический предмет обнаруживали за печкой. Куколку следовало разобрать на тряпки и сжечь. Тогда дух успокоится и вредить перестанет.

В праздник старались не работать

По народному обычаю в день Кикиморы нельзя было работать, а женщинам рукодельничать. Люди верили, что любая работа сегодня обречена на провал. Поэтому, нужно заниматься обычными и привычными делами, а также не начинать ничего нового.

Приметы о погоде

Если 28 октября еще летают комары и мошки, то зима будет теплая с частыми оттепелями.

Если утром на земле появился иней, то жди начала суровых морозов.

Если мухи еще не уснули, то теплые дни продолжатся.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com