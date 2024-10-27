Топ – 3 хитрых приема для создания модного образа осенью – зимой: подслушано у стилистов

Зима не повод одеваться серо и скучно, даже в трескучие морозы не стоит забывать о стильных и модных образах. Причем некоторые приемы актуальны именно в зимний период, так как летом их использовать невозможно. Поэтому, берем на вооружение хитрости модных стилистов и превращаем зимнюю одежду в наряды, достойные подиума.

Топ – 3 хитрых приема для создания модного образа осенью – зимой

Яркие акценты

Как правило, на осенне-зимний период мы предпочитаем выбирать одежду темных тонов, что в общем-то практично, ведь такие вещи не требуют постоянных стирок. Поэтому, зимние куртки, брюки и юбки могут быть хоть черными, так как все решают яркие акценты.

Например, яркий шарф, шапка, перчатки и сумка, позволят разрядить темный наряд. Следует отметить, что в этом сезоне популярны шали и накидки, особенно небрежно наброшенные поверх верхней одежды. Используя аксессуары, можно превратить самый унылый наряд в роскошный модный лук.

Зима должна быть яркой

Необычные фасоны

Выбирая верхнюю одежду, необходимо обращать внимание на ее архитектуру. Необычный фасон может изменить образ до неузнаваемости. Например, асимметрия в подоле или четкие, аскетичные ровные линии, способны превратить куртку или юбку в подиумную вещь.

Многослойность

Этот хитрый прием от стилистов можно использовать только в холодный период года, в жаркое лето использовать одежду в несколько слоев неудобно и только теплым вечером получится дополнить образ эффектной шалью или пиджаком. Зимой же есть огромный простор для фантазии.

Например, под классический джемпер можно выбрать контрастную рубашку или водолазку. Также, можно использовать вязаные жилетки, под которые надевают, яркий низ. Кроме этого, очень эффектно выглядят объемные свитера или худи, дополненные скромными футболками.

Прелесть многослойного образа заключается в том, что он не только выглядит стильно и модно, но и позволяет выбирать одежду для разных температурных режимов. Ведь на улице холодно, а в помещении может быть очень жарко и тогда один из слоев следует просто снять.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com