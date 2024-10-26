Сразу снимут тягу к сладкому: эти продукты станут спасением от осенней депрессии

Как правило, набор лишнего веса происходит именно осенью и зимой. Световой день становится коротким, а это влияет на настроение человека. Руки сами начинают тянуться к чему-нибудь уютному, вкусному и сладкому. Так, начинается заедание осенней депрессии, а затем весной мы приходим в ужас от прилипшего к телу лишнего веса.

Мы не будем говорить о том, какой вред наносит здоровью ожирение, а расскажем о том, как пережить темное, холодное время без последствий для фигуры. Простые правила, про которые часто забывают рассказать диетологи, помогут справиться с осенней хандрой.

Какие продукты нужно включить в рацион осенью и зимой

Важное правило, которое необходимо запомнить, это то, что еда должна быть яркой и разноцветной. Чем больше красок на тарелке, тем лучше станет настроение. Некоторые психологи советуют приобрести красочные тарелки, чашки и другую посуду. Такая сервировка будет радовать взгляд и снимет стресс.

Чтобы не переедать сладкого, необходимо помнить о свежих продуктах. Дома всегда должны быть овощи и фрукты. Также, снять тягу к сладкому способны орехи и сухофрукты. Эти продукты станут спасением от осенней депрессии и помогут сразу отказаться от сладкого.

Необходимо помнить и о белковой пище, которая хорошо насыщает организм и не дает жиру откладываться на боках. В рацион нужно включить куриную грудку, рыбу и нежирные сорта мяса. К белковым продуктам обязательно следует добавлять достаточное количество ярких овощей.

Полезные продукты

Однако, иногда нам все же хочется съесть что-нибудь вредное и сладкое. У нас хорошая новость! Отказывать себе в этом нельзя, но нужно знать меру. Перед тем, как приступить к десерту, следует съесть хорошую порцию салата или запеченных овощей. Они заполнят желудок и тогда контролировать поедание сладостей будет проще.

Многие худеющие люди устраивают разгрузочные дни, мы же предлагаем устраивать раз в неделю загрузочный день, когда можно есть то, что вам хочется. Вреда фигуре это не принесет и сразу снимет тягу к сладкому.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com