Народные приметы на 27 октября: почему в день Параскевы мыться запрещено

В православных храмах 27 октября чтят память Параскевы Сербской, а в народном календаре проходит праздник Параскева Трепальница, так как с этого дня женщины начинали трепать лен.

Что можно и нельзя делать 27 октября

Святая Параскева Пятка всегда считалась покровительницей женщин, была их защитницей и помощницей. Чтобы почтить святую, рукодельницы стараются не работать по пятницам. В народных же поверьях шить и вязать в этот день категорически запрещено. Женщины верили, что если взяться за иглу в пятницу, то работа все равно не получится. Нитки начнут путаться, а вещи быстро придут в негодность.

В праздник Параскевы старались освободиться от любой работы. Под особый запрет попадал тяжелый физический труд. Женщины могли заниматься только приготовлением еды, все остальные дела следовало перенести на другой день.

Поскольку в эти дни года начинались дожди, а дороги превращались в непроходимые топи, то праздник получил еще одно название Параскева Грязнуха. Согласно народным традициям, на Параскеву было запрещено ходить в баню, так как мытье может отнять здоровье. Также, в этот день старались не отправляться в дальнюю дорогу, так как путь окажется трудным и тернистым.

Особые правила были для незамужних девушек. Считалось, что если девица хочет встретить достойного жениха, то она не должна сидеть дома. Будет очень хорошо, если девушка отправится в гости вместе с подругами. Также, день Параскевы подходит для безобидных гаданий. Девушки на выданье были уверены, что самые точные предсказания о замужестве, можно получить только на Параскеву.

Беременные женщины в этот праздник, пользовались особым почетом. Согласно поверьям, помощь женщине в интересном положении принесет удачу в делах, а если ее обидеть, то можно навлечь на свою голову всевозможные несчастья. Поэтому, на Параскеву беременным женщинам не отказывали в помощи и старались выполнить любую их прихоть.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com