Деньги станут утекать сквозь пальцы: немедленно уберите эту вещь из дома, народные приметы на 26 октября

Православные христиане 26 октября отмечают большой праздник, посвященный иконе Иверской Божией Матери, написанной евангелистом Лукой. Согласно преданию, Святой Лик был спрятан от гонителей христиан в море, где пролежал в течение нескольких столетий. Затем, образ стал светиться в морской пучине и был обнаружен монахами. С тех пор икона почитается, как чудотворная.

В народном календаре праздник получил название Агафон Банный и по традиции, этот день посвящен очищению. Многие приметы Агафонова дня связаны с водой и чистотой. Приманить удачу поможет уборка и подготовка бани к банным процедурам. Считается, что посещение бани в этот день подарит здоровье на всю зиму.

Что можно и нельзя делать 26 октября

На праздник Агафона Банного старались воду зря не лить и экономить, проявляя таким образом к ней уважение. Во время банных процедур было запрещено много болтать и тем более не следовало рассказывать о своих доходах. Это могло спровоцировать возникновение непредвиденных расходов.

Также считалось, что если сегодня случайно разлить воду, то скоро можно узнать интересные и полезные новости или обрести успех в делах. Если у вас в доме стоят букеты из осенних листьев, поставленных в воду, то их следует немедленно выбросить. В противном случае букеты нарушат финансовые потоки в доме и деньги начнут утекать сквозь пальцы.

Кроме этого, все важные вопросы нужно решать во второй половине дня, а утреннее время следует посвятить наведению порядка в доме и бане, а также гигиеническим процедурам. Освежить мысли в голове поможет утренний душ.

В день Агафона Банного нужно присмотреться к погоде. Если день ясный, то вероятнее всего уже в ближайшие дни можно ожидать заморозков или холодных дождей. А если день пасмурный, то теплая погода порадует еще несколько дней.

Автор: Яна Лан

Фото: Kandinsky