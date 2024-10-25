Дарит финансовое благополучие и провоцирует конфликты: этот цветок можно найти почти в каждом доме

Многие цветоводы любят выращивать в своих квартирах герань. Это неприхотливое цветущее растение может не только украсить интерьер, но и повлиять на атмосферу в доме. Однако, ее способности могут оказаться, как положительными, так и негативными. Чтобы использовать свойства цветка во благо, следует знать его магические свойства и не допускать вредительства со стороны растения.

Положительные свойства герани

Когда цветок расцветает, то это считается символом гармонии в доме. Энергетические потоки положительно влияют на обитателей квартиры. Люди становятся спокойнее и добрее. Мир в доме восстанавливается.

Герань считается символом благосостояния. Согласно поверьям, растение приносит финансовую стабильность и позволяет хозяину увеличить свой доход.

Если вам подарили герань, то значит пожелали долголетия и здоровья. Аромат герани очищает воздух от патогенов и улучшает настроение.

Когда растение пышное и здоровое – это считается показателем благополучия в семье. Такая герань приманивает счастье и удачу в делах.

Отрицательные свойства герани

Если тайком оторвать побег от чужого растения, то вместе с ним можно принести в дом проблемы его хозяина. Поэтому, лучше попросить росток, чем утаскивать без разрешения.

Особенно пышно герань начинает цвести в тот момент, когда над семьей сгущаются тучи конфликта. Если растение необычно себя ведет, то нужно быть настороже и не допускать ссор.

Если грань начала чахнуть без причины, то это может быть плохой приметой. Считается, что такой цветок начнет высасывать жизненную энергию из домочадцев. В этом случае, нужно постараться привести цветок в чувство. Для этого, ему делают кардинальную обрезку и спустя несколько дней герань вернется к жизни, а затем выпустит свежие листочки.

Следует помнить, что герань любит регулярный редкий, но обильный полив и нуждается в достаточном освещении. Заливать растение нельзя.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com