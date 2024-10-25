Приманит в жизнь любовь и счастье: топ – 5 предметов для спальни по традициям Фэн-шуй

Традиции Фэн-шуй помогут не только одиноким людям, но и тем, у кого нарушена гармония в семейной жизни. Эти предметы направят положительные потоки энергии и не позволят негативу распространяться в доме.
Топ – 5 предметов для привлечения любви, которые устанавливают в спальне по традициям Фэн-шуй
№1. Фигурки сердечек
Специалисты Фэн-шуй рекомендуют украсить интерьер спальни фигурками в виде сердечек. Лучше, если они будут красного цвета. Сердечки могут быть выполнены из любого материала, но эффективнее станут работать сердца, сделанные своими руками. Их можно сшить из бархата или шелка.
№2. Символы в паре и растения
Чтобы привлечь любовь, необходимо пустить счастье в дом. Это помогут сделать парные символы. Например, Уточки – Мандаринки или Небесные Львы Будды. Не менее важно поставить в спальне растения. Это может быть спатифиллум, который в народе называют женское счастье.
№3. Пионы
Изображение пионов считается мощным любовным талисманом. По традиции Фэн-шуй, картину или постер следует повесить над дверью, которая ведет в спальню. Если вы желаете восстановить гармонию в семье, то пионы размещают в гостиной. Считается, что более сильным оберегом станет собственный рисунок или вышитая своими руками картина.
№4. Луна
Кроме пионов, любовь привлекает изображение Луны, отражающейся в воде. Именно энергия, посылаемая Луной способна приманить к женщине серьезные отношения. Также, в спальне можно установить светильник в виде Луны или Месяца и включать его вечером.
№5. Любовная чаша
Этот предмет можно изготовить из подручных средств. Для любовной чаши потребуется:
- Вместительная стеклянная емкость;
- Разноцветные камешки или крупные стеклянные бусины:
- Золотое или серебряное обручальное кольцо;
- Вода;
- Плавающие свечи.
Кольцо и камушки складывают в емкость, наливают воду до половины и запускают в плавание свечи. Периодически свечи зажигают и проводят рядом с ними сеанс медитации.
Автор: Яна Лан
Фото: freepik.com