Жан-Клод Ван Дамм помешал строительству новой автострады в Азербайджане

Кто же не знает известного голливудского актера, настоящую звезду кинобоевиков Жан-Клода Ван Дамма, по прозвищу «Мускулы из Брюсселя?». В этом месяце знаменитому бельгийскому актеру исполнилось 64 году, и жители одного азербайджанского села поздравили знаменитость весьма странным образом. Но, давайте обо всем по порядку.

Даже в далеком от Голливуда Азербайджане знают и любят бельгийского спортсмена-актера, настоящей «визитной карточкой» которого стал шпагат, с последующим ударом из него. Это и неудивительно, так видеомагнитофоны, а позже и интернет добрались до каждой бывшей республики Советского Союза. А удивителен в данной ситуации тот факт, что в Азербайджане есть село под названием… Вандам, расположенное в Габалинском районе.

Изображение актера, делающего шпагат, было установлено в Вандаме. Причем сам Ван Дамм в 2019 году поблагодарил жителей Азербайджана в своих социальных сетях. Интересно, а что теперь напишет голливудская знаменитость, когда узнает, что его изображение демонтировали?

И дело тут не в каких-то политических вопросах или запретах, просто согласно строительному проекту, через сквер на котором красовалась статуя Ван Дамма, теперь будет проходит автотрасса муниципального значения. Так что изображение актера демонтировали, спрятали в сухое и теплое место и выбирают новую локации для его установки. Не обижайся Жан-Клод и не пиши гадости в своих социальных сетях – это только временные меры! В Азербайджане тебя до сих пор уважают, любят и вполне возможно ждут в гости, где угостят местным пловом. Так что порадуй местных фанатов личным визитом с просмотром своих старых хитов на старом видеомагнитофоне и телевизоре «Электрон»…

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com