Народные приметы: как счастье из дома не выставить 25 октября в день Андрона Звездочета

В православном мире чтут память святых мучеников – Андроника, Прова и Тараха, которые пострадали за веру Христову. В народном календаре праздник получил название Андрон Звездочет, так как в старые времена Андроника почитали за мудреца, разбирающегося в звездном небе.

Что можно и нельзя делать 25 октября 2024 года

В праздник Андрона Звездочета было принято смотреть на звезды. Считалось, что если заметить падающую звезду, то совсем скоро человеку улыбнется удача. В этот момент было необходимо загадать желание. Согласно поверьям, оно должно обязательно сбыться.

В этот день было запрещено начинать новые дела, поскольку путь к поставленной цели начнут преграждать различные препятствия. Лучше всего заниматься привычными делами и не выполнять сложную работу.

Кроме этого, 25 октября нельзя заниматься уборкой в доме. Запрещено стирать и выбивать перины или матрасы. Люди верили, что вместе с пылью можно выбить счастье из дома, что обязательно приведет к разладу в семье. Также, не стоит выметать пол и выносить мусор.

Согласно поверьям, ссоры и склоки в семье приманят злых духов, а уж они постараются надолго испортить жизнь всем домочадцам, наслав на людей сотню бедствий. Поэтому, любой конфликт следует пресекать сразу и постараться научиться находить компромиссы в решении любых вопросов.

Также, было запрещено слишком громко веселиться. Весельчак мог столкнуться с серьезными проблемами, которые закончатся слезами. К домашним и бездомным животным следует проявить доброту. Кто обидит кошку или собаку, сам потом пострадать может от других людей.

Приметы о погоде

Звездное небо может предсказать погоду на ближайшие дни. Например, если звезды ярко сияют, то жди похолодания. А если небо заволокло туманом, то будет дождь. Гроза в праздник Андрона Звездочета предсказывает короткую, но снежную зиму.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com