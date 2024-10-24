Денежный лунный календарь с 26 по 31 октября 2024 года: как не «прогореть» на тратах

Луна может помочь не только огородникам, но и финансистам, а также любому человеку. Зная расписание благоприятных дней будет проще спланировать свои траты, а также календарь поможет сэкономить свои средства.

26 октября, суббота. Луна в Деве

День подходит для крупных финансовых операций. Можно заниматься инвестициями и давать деньги в долг. Также, есть смысл приобрести ценные бумаги и потратить деньги на крупные покупки. При этом, необходимо следить за качеством приобретаемых товаров. Не рекомендуется тратить деньги на мелочи и сувениры.

27 октября, воскресенье. Луна в Деве

Неблагоприятный день для рискованных мероприятий. В этот день с деньгами следует обращаться аккуратно и не поддаваться на уговоры незнакомых людей. Велик риск наткнуться на аферистов.

28 октября, понедельник. Луна в Деве

Подходящий день для пересчета денежных средств. Рекомендуется провести ревизию своих счетов и выяснить баланс между доходами и расходами. Деньги можно тратить только на самые необходимые товары. Не стоит связываться с инвестициями и крупными сделками, поскольку есть вероятность «прогореть» и потерять средства.

29 октября, вторник. Луна в Весах

Благоприятный день для пополнения кредитных карт и возвращения долгов. День можно посвятить шопингу, так как все покупки будут удачными. Вещи долго прослужат и принесут удовольствие. Как ни странно, но трата денег восстановит финансовые потоки и принесет прибыль.

30 октября, среда. Луна в Весах

В этот день не стоит тратить деньги на сиюминутные желания, лучше по экономить, особенно, если средств не очень много. Отправляться в магазин можно только за самым необходимым.

31 октября, четверг. Луна в Скорпионе

Неблагоприятный день для приобретения дорогостоящих вещей. Высока вероятность, что товары окажутся бракованными или в последствии станут лишними. Также, не рекомендуется заниматься инвестициями и давать деньги в долг.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com