Пугачева стала жертвой мошенников? Картины из замка в Грязи оказались подделкой



Только недавно в СМИ активно обсуждали историю с Ларисой Долиной, которую серьезно обманули мошенники, как теперь выясняется, что аналогичная участь постигла и Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву …

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, большинство картин, которые Пугачева и Галкин (признан в РФ иноагентом), пытались вывезти из России, оказался обычной подделкой. Об этом каналу рассказал известный адвокат, и коллекционер со стажем Александр Добровинский. Те картины, которые находились в замке в деревне Грязи, оказались подделкой, а где находятся подлинники никому не известно.

По словам Добровинского, оригинал картины «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена, кисти современника Рембрандта, сегодня находится в частной коллекции в США, и ее рыночная стоимость оценивается в $500 тыс., в то время хорошая копия стоит всего лишь 10-15 тыс. руб.

На вопрос, почему тогда российская таможня не дала разрешение на вывоз копий за границу, адвокат заявил, что простой таможенник не является экспертом в искусстве и не может визуально отличить копию от оригинала.

«Таможенник, который вынимает из ящика картину, он не знает, копия это или оригинал. Поэтому он говорит: «К вывозу не подлежит, идите в Министерство культуры и получайте разрешение на вывоз».

Ситуация чем-то напоминает сюжет из к/ф “Мимино”, про хрустальную люстру, которая как выяснилось после экспертизы, оказалось обычным стеклом. У кого и когда Пугачева покупала эти картины, была ли она в курсе того, что это подделка, история умалчивает. Сейчас только понятно, что певица лишилась очень больших денег, ибо ранее писали что общая стоимость коллекции картин составляла около миллиона долларов….

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com