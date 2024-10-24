Белоснежная улыбка за 5 минут: как отбелить зубы без похода к стоматологу

Каждый из нас мечтает быть владельцем белоснежной улыбки. Ведь это показатель здоровья и того, что человек ухаживает за собой. Зубы, украшенные желтым налетом и черным зубным камнем, красоты не прибавят. Поэтому, следует научиться правильно ухаживать за зубами и тогда они всегда будут белыми и красивыми.

Следует отметить, что природный цвет зубов, это не чисто белый, а скорее кремовый с различными оттенками. Желание довести цвет зубов до состояния белоснежной сантехники, может плачевно закончиться, поэтому, при домашнем отбеливании зубов нужно знать меру.

Как отбелить зубы без похода к стоматологу

Специальная отбеливающая паста

Самый простой способ – это регулярное использование отбеливающей пасты. Однако, если средство гигиены содержит абразивные частицы, то чаще чем один раз в неделю ее использовать нельзя, так как можно повредить эмаль.

Сода и активированный уголь

Достаточно старые способы отбеливания зубов заключаются в использовании соды или активированного угля. Обычно так поступали в советском союзе, поскольку паст с отбеливающим эффектом там было не купить. Эти средства достаточно эффективны и способны отбелить зубы за 5 минут. Прибегать к таким методам очистки можно не чаще чем один раз в неделю.

Отказ от крепкого черного чая и кофе

Эти напитки хорошо окрашивают эмаль зубов и при ежедневном употреблении буквально въедаются в поверхность зубов. Если вы не в состоянии отказаться от чая и кофе, то пейте их через трубочку и не полощите ими ротовую полость.

Кофе окрашивает эмаль зубов

Яблоки

Мало кто знает, но яблоки помогают очищать зубы. Если каждый прием пищи заканчивать кусочком яблока, то здоровье зубов улучшится, а улыбка станет белоснежной.

Питьевой режим

Чтобы зубы стали красивыми, необходимо помнить о воде, которая очень нужна нашему организму. Каждый день следует выпивать свою норму жидкости, а также прополаскивать рот после еды.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор Яна Лан

Фото: freepik.com