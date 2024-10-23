Кашемировый свитер останется мягким и уютным: вместо порошка и геля использую это средство

Джемперы из кашемира отличаются мягкостью и теплом, а еще они стоят дороже, чем обычные. Однако, частые стирки делают шерсть жесткой, и одежда теряет свои сохраняющие тепло свойства. Так происходит из-за того, что свитера стирают неправильно.

Как постирать кашемировый свитер

Прежде чем отправлять джемпер в стирку, необходимо изучить его этикетку. Как правило, кашемировые вещи не рекомендуется стирать в горячей воде. Оптимальная температура для стирки должна быть не более 30 градусов.

Также, при стирке следует использовать только мягкие моющие средства и и устанавливать щадящий режим для отжима. Следует отметить, что эти предосторожности все равно достаточно быстро сделают вещь из кашемира жесткой. Поэтому лучше стирать свитера используя таз.

Только не нужно расстраиваться, стирка не займет много времени, если не считать процесса замачивания. В таз наливают теплую воду и добавляют 1 ст. л. шампуня для волос. Этот секретный ингредиент продлит свитеру жизнь и сохранит ваши руки.

Джемпер погружают в раствор шампуня и вспенивают жидкость, чтобы шерстяная вещь полностью промокла. Затем свитер оставляют вымачиваться на 1 час. После этого, джемпер аккуратно отжимают (сильно выкручивать нельзя), таз ставит под проточную, чуть теплую воду (такую, чтобы руки не мерзли). После полоскания, в таз вновь набирают воду и добавляют в нее небольшое количество кондиционера для стирки. Джемпер еще раз аккуратно погружают в раствор и выдерживают около 5-ти минут.

На подходящей поверхности раскладывают большое махровое полотенце. Джемпер вынимают из таза и дают стечь основному количеству воды. Затем раскладывают свитер на махровом полотенце, и все вместе закручивают рулетом. Теперь шерстяную вещь можно отжать через полотенце. Она не потеряет форму и мягкость, а полотенце впитает излишнюю влагу.

Шерстяные вещи лучше сушить в горизонтальном положении. Однако, если ваш джемпер тонкий и легкий, то его можно повесить на сушилку.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com