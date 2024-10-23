Хитрый трюк с носком продлит жизнь стиральной машине: заменит химические средства

Опытные хозяйки давно научились экономить семейный бюджет и при помощи носка сразу убивают двух зайцев. Они и химию не покупают, и дорогую бытовую технику сохраняют. Как правило, вода, которая поступает в наши квартиры достаточно жесткая. Со временем из-за веществ, находящихся в воде, внутри стиральной машины откладывается известковый налет и образуется накипь.

Такие отложения могут привести к поломке и тогда починить дорогой агрегат будет почти невозможно. Придется заменять детали, а то и покупать новую машинку. Исправить ситуацию и защитить стиральную машину от такой беды поможет хитрый трюк с носком.

Этот способ поможет сэкономить деньги на покупке дорогих средств от накипи, продлит жизнь стиральной машине и ароматизирует помещение, в котором установлена эта бытовая техника.

Для того чтобы предотвратить образование известкового налета и накипи, воду в машине нужно сделать мягкой. С этим легко справится обычный лимон. Фрукт разрезают на 4 части и кладут в носок. Затем носок завязывают крепким узлом и кидают в стиральную машину вместе с остальными вещами.

Лимоны и носок спасут стиральную машину от известкового налета

Сразу, всего после одного цикла стирки, машина очистится от накипи и известкового налета, при этом воздух в помещении и постиранные вещи начнут благоухать ароматом лимона. Чтобы машинка прослужила дольше, трюк с носком и лимоном повторяют один раз в месяц, сообщает портал «Белновости».

Следует отметить, что лимон можно использовать не только для очистки стиральной машины. Например, можно вскипятить чайник, добавив в воду кусочки лимона и он обретет былую чистоту. Также, лимонной водой полезно ополаскивать волосы после мытья, они станут мягкие и шелковистые. Кроме этого, лимон способен уничтожить любые неприятные запахи. Им протирают деревянные и пластиковые доски для разделки рыбы и других продуктов со специфическим запахом.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com