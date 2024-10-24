Народные приметы: зачем стирать одежду 24 октября 2024 года на Филиппову канитель

Иногда самые простые действия могут приманить в дом счастье и богатство или наоборот привлечь к человеку беды и несчастья. По крайней мере так считали в старину. Народные приметы, поверья и обычаи подскажут, что нужно сделать в праздник для обретения благополучия.

Православные христиане 24 октября чтят память проповедника апостола Филиппа. В народном календаре праздник стали называть Филиппова канитель. Старые люди считали, что этот день лучше всего подходит для уборки дома.

Что можно и нельзя делать 24 октября

Как известно, осенью дороги превращаются в грязное месиво, по которому не проехать, ни пройти. Такая дорога получила название канитель. Поэтому и праздник в Филиппов день стали называть канителью.

В старину, праздник посвящали привлечению финансов в дом и для этого выполняли несложные дела, а также придерживались некоторых запретов. Например, в этот день было запрещено есть сладкое и слушать льстивые речи. Считалось, что сладости затуманят голову, а нечистые на руку люди этим воспользуются и выманят у человека деньги. Также, на Филиппову канитель старались соблюдать умеренность в еде. Переедание не только вредит организму, но и в дальнейшем может привести к голоду.

По народной традиции, Филиппов день посвящали уборке дома. Люди старались избавиться от всего лишнего, а нужные вещи привести в порядок и постирать. Согласно поверьям, у кого в доме будет чисто и опрятно, тому повезет в финансовой сфере.

Уют в доме притягивает благополучие

Кроме этого, на Филиппову канитель делали домашние обереги и талисманы, которые должны были приманить удачу в дом. Амулетом могла стать вышивка на полотенцах или одежде, а также тряпичная кукла-скрутка. Если в этот день человек случайно наступал на грязь, то считалось, что в скором времени его ждет неожиданная прибыль. А если птица пролетела задев человека за голову, то жди удачи в делах.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com