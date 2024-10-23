Точно предскажет наступающую зиму: на что обратить внимание 23 октября 2024 года

Православные христиане 23 октября чтут память мучеников Евлампия и Евлампии, брата и сестры пострадавших за веру Христову. В народном календаре праздник получил название Евлампий Зимоуказатель. Считается, что в этот день можно определить, насколько холодная зима нас ожидает.

Что можно и нельзя делать 23 октября 2024 года

В день Зимоукозателя нужно внимательно следить за погодой. Согласно приметам, день предсказывает всю зиму. Если погода будет теплая и солнечная, то и зима окажется мягкой. А если день постоит холодный с дождями и ветрами, то зима будет холодная с трескучими морозами.

На Евлампия старались проявить уважение к огню. По мнению старых людей, в этот день нельзя рядом с огнем сквернословить, ругаться, плевать в пламя и грубо его тушить. Такое поведение приманит в дом несчастья.

По традиции, в этот день разжигали большой костер, в котором сжигали все ненужные и старые вещи. Считалось, что огонь очистит человека от всего плохого и вредного, поэтому возле костра устраивали хороводы, а самые смельчаки перепрыгивали через пламя. Люди верили, что это принесет здоровье на всю зиму. Однако, такие развлечения могут быть опасны, поэтому достаточно просто постоять рядом с огнем и полюбоваться язычками пламени.

Также, в праздник нельзя носить украшения. Женщины старались излишне не наряжаться и выбирали скромную одежду. По приметам это принесет в дом достаток. Если нарушить запрет, то к моднице может прицепиться нечисть, которая начнет портить жизнь и путать планы. На Евлампия не стоит покупать новые вещи. Считалось, что одежда быстро придет в негодность и прослужит мало.

День предскажет грядущую зиму

Кроме этого, 23 октября не рекомендуется начинать новые дела. Это правило касается не только работы, но и личной жизни. Согласно поверьям, на Евлампия нельзя свататься или заключать брак, так как отношения могут быстро разладиться, а совместная жизнь будет сопровождаться ссорами и скандалами.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com