“Я думаю, у нее уже тяжелая зависимость”. Психиатр-нарколог Василий Шуров поставил неутешительный диагноз Глюкозе

Певица Глюкоза попала в очередной скандал. Накануне ее арестовали в московском аэропорту шереметьево в неадекватном состоянии. И по ходу это были не психотропные лекарства, а вещество гораздо сильнее …

По информации, которая появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, певица Наталья Чистякова-Ионова была привлечена к административной ответственности, и оштрафована на 5000 руб. за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

И если данная сумма для нее не станет потерей, то фактически на ее карьере поставлен крест. Певицу уже внесли в “черный список”, и она лишилась довольно выгодных контрактов на съемку в новогодних шоу. Количество корпоративных выступлений также приближается к нулю. Никому не хочется связываться с человеком, который пользуется запрещенными веществами.

Однако сама Глюкоза уверяет, что ее состояние, это побочное действие приема антидепрессантов. Однако эти доводы опроверг психиатр-нарколог Василий Шуров.

По мнению доктора, то состояние, в котором находится артистка, очень похоже на тяжелую зависимость.

“Я думаю, у нее уже тяжелая зависимость. Я считаю, она выходит на сцену в состоянии наркотической интоксикации. Она прячется от людей, якобы проходит реабилитацию дома. Полагаю, это обман сильно запущенного наркологического пациента, который проблему еще не признал и не готов лечиться”, - заявил Шуров в интервью NEWS.ru.



Нарколог заметил, что в аэропорту, во время задержания Глюкозы полицией, у нее было измененное состояние сознания. Поэтому слова об антидепрессантах являются обычным враньем.

По нашему мнению этот тот случай, когда человеку нужна помощь без его согласия. Также в дело должны вмешаться ее родные и близкие друзья. Ибо после отмены концертов, ее может отменить сама природа …

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com