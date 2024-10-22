Народные приметы на 22 октября: что нельзя брать в руки Якова Дровопильца

Православные христиане 22 октября чтут память апостола Иакова Алфеева, ученика Иисуса Христа. В народном календаре отмечают праздник Якова Древопильца. Согласно приметам, с этого дня начинают заготовку дров.

Что можно и нельзя делать 22 октября 2024 года

В старые времена на Яков день начинали подготовку к зиме. В праздник следовало пересмотреть все зимние вещи и, если есть необходимость, привести их в порядок. Также, люди старались утеплить жилище, законопатить окна и щели, чтобы мороз не смог пробраться в дом. Кроме этого, мужчины начинали заготавливать дрова, чтобы зимой была возможность обогреть избу.

В праздник Якова Древопильца было принято ходить в гости. При этом, следовало обязательно подготовить подарок для хозяина дома. Считалось, что презент не только укрепит соседские и дружественные отношения, но и принесет удачу дарителю.

Находясь в гостях, не следовало обижать хозяев отказом от еды. Все предложенные угощения нужно хотя бы попробовать, а затем похвалить хозяйку за ее кулинарные способности. Согласно поверьям, если явиться в гости без подарка и отказаться от еды, то человека начнут преследовать финансовые трудности.

Кроме этого, на Якова Древопильца существовал строгий запрет, который нельзя нарушать. Считалось, что в этот день нельзя брать в руки иголку. То есть, зимние вещи, которые нуждаются в починке, зашивать нельзя, иначе одежда может быстро прийти в негодность.

Также, было запрещено рассказывать свои сны. Люди верили, что хороший сон перевернется и станет плохим, а плохой сон точно сбудется и принесет беды и несчастья. Вспоминать былые обиды тоже было запрещено, наоборот следовало простить других людей и себя за допущенные оплошности.

Если соблюдать эти старинные правила, то удача обязательно вам улыбнется, а успех не заставит себя ждать.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com