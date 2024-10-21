Самая модная куртка на осень – зиму 2024: стилисты объяснили с чем можно носить пуховик

Как не жалко нам стремительно уходящего тепла с яркими и сочными нарядами, но наступает время, когда уже пора носить теплый пуховик. Однако, это не значит, что теперь до весны придется носить унылые джинсы. Если знать секреты стилистов, то даже глубокой осенью можно одеться очень интересно.

Эксперты из мира моды разрушили стереотип о том, что пуховик следует носить только с брюками. Если грамотно подобрать куртку, то под нее можно надеть и платье, и юбку подходящей длины.

На что обратить внимание при покупке пуховика

Цвет куртки

Чтобы модель пуховика идеально сочеталась с разными нарядами, необходимо выбрать подходящий цвет. Это может быть черный или белый, которые навсегда остаются классикой, а также красный, этот цвет сделает свою хозяйку ярче и заметнее. Также, можно выбрать цвет темного шоколада, серебристо-серый или розовый, бордовый и насыщенный оливковый. Такие цвета хорошо сочетаются со всеми остальными, поэтому подобрать к ним одежду не составит труда.

Фасон куртки

При выборе фасона пуховика стоит обратить внимание на прямой силуэт или выбрать куртку с поясом, чтобы подчеркнуть талию. Именно такие модели названы самыми модными в этом сезоне. Материал куртки может быть матовым или глянцевым, а вот от декоративных элементов на куртке лучше отказаться. Яркие пряжки, кнопки, металлические пуговицы, объемная вышивка и прочие подобные детали становятся антитрендом. Самой модной станет длина куртки, которая прикрывает линию бедер, но если вы хотите носить пуховик и зимой, то можно выбрать пуховик-пальто длинной в пол.

С чем носить пуховик

Если выбрать модель по параметрам, указанным выше, то такую куртку можно носить с чем угодно. Даже обувь на высоком каблуке будет смотреться стильно и модно. Однако, под любой пуховик не стоит надевать мини, длина юбки или платья должна быть максимальной и доходить до лодыжки, сообщает портал "thesymbol.ru". Лучше всего с пуховиком сочетаются трикотажные изделия.

Разумеется, пуховики идеально сочетаются с брюками и в сезоне 2024 – 2025 можно выбирать почти любой фасон брюк. Это могут быть джинсы и брюки прямого кроя или широкие модели. А вот джинсы в обтяжку уже давно потеряли свою актуальность и не вернут ее этой зимой.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com