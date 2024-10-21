Беды посыплются, как горох из мешка: что нельзя делать на Трифона и Пелагею 21 октября

Православные христиане 21 октября чтут память преподобных мучеников – архимандрита Вятского Трифона и Пелагеи Антиохийской. В народном календаре праздник получил название день Трифона и Пелагеи.

Что можно и нельзя делать 21 октября

Согласно народным приметам, в этот праздник люди старались не беспокоить деревья. Сегодня нельзя ломать ветки, спиливать сучки, а тем более выпиливать деревья. Особенно осторожно следовало обходиться с теми деревьями, которые скрипят на ветру.

По народным поверьям, в скрипучих деревьях обитают неприкаянные души и если дерево повредить, то дух сможет покинуть свое убежище и начнет вредить обидчику. На человека могут посыпаться беды, словно горох из мешка. Причем проблемы начнут возникать буквально из ниоткуда.

Кроме этого, в день Трифона и Пелагеи запрещено грустить и предаваться унынию. Если вас что-то печалит, то постарайтесь взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ведь плюсы можно найти всегда или по крайней мере сделать выводы и постараться больше не совершать досадных ошибок.

Также, народная мудрость предостерегает от начала любых дел. Особенно, если эта работа для вас новая или вы не уверены в своих силах. Любые предложения, даже самые заманчивые, лучше перенести на другой, более спокойный день, выбрав при этом благовидный предлог.

Как не удивительно, но в столь сложный день можно найти дорогу к счастью. В старину считалось, что сон, приснившейся на 21 октября может поведать о будущем, а зная, какие преграды стоят у вас на пути, можно понять, как их обойти или преодолеть.

Приметы о погоде

Если деревья в лесу потеряли яркость, то жди скорого похолодания и морозов.

Если сова ночью раскричалась, то станет холодно и морозно.

Если дятел поднимается по дереву снизу вверх, то зима будет с трескучими морозами.

Если облака летят низко, до то зимы недалеко.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com