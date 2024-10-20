Не упустите шанс поймать удачу: народные приметы на Сергея Зимнего, 20 октября 2024 года

В православном мире 20 октября вспоминают святых Сергия и Вакха, воинов Римской армии, которые отказались от языческой славы и выбрали мученическую смерть за Христово учение. В народном календаре, праздник получил название Сергей Зимний, поскольку начиная с этого дня становилось все холоднее, а зима постепенно вступала в свои права.

Что можно и нельзя делать 20 октября

Чтобы не упустить свой шанс и поймать удачу, следует соблюдать некоторые правила, которые появились благодаря народным приметам. Например, сегодня нельзя носить одежду с чужого плеча, особенно, если она использовалась прежним владельцем. Это может привлечь к человеку беды и несчастья прежнего хозяина наряда.

Также, было строго запрещено принимать подарки от незнакомых людей. Презент способен внести в дом неприятности, связанные со здоровьем. Если отказать не получается, то нужно прочитать любую молитву, которую вы знаете.

Кроме этого, не следует устраивать семейные ссоры и скандалы. Конфликты могут отпугнуть удачу и привлечь в дом беду. Сегодня нельзя жаловаться на свои проблемы, особенно те, которые касаются здоровья или финансов. Трудности могут увеличиться.

В день Сергея Зимнего женщины выходили на улицу в новом платке. Считалось, что он послужит оберегом от головной боли, а зима не доставит проблем со здоровьем. А, чтобы в доме водились деньги, печь должен был растопить самый младший ребенок в семье.

Согласно поверьям, 20 октября человеку может быть дан шанс поймать удачу. Поэтому, нужно следить за ситуацией. Возможно, вам поступит выгодное предложение, которое поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Приметы о погоде

Если утром на земле лежит снег, то можно считать, что зима началась.

Если снегопад начался днем, то снег долго не пролежит.

Если день солнечный и теплый, то зима задержится.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com