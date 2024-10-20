Клей «супермомент» сразу слезет с рук: просто протрите пальцы этим косметическим средством

Те, пробовал склеить что-либо клеем типа «супермомент», наверняка сталкивался с этой проблемой. Клей достаточно жидкий и часто проливается на пальцы или на стол. Как правило, прилипшую субстанцию снять с кожи достаточно сложно, не зря его называют «супермоментом», ведь он действительно моментально и намертво прилипает.

Попытки отмыть клей водой, обычно результата не дают. Снять его можно только различными растворителями. Если выбирать народные средства, то клей можно убрать при помощи соли или соды. Но, процесс будет долгим и после такой обработки кожа рук может серьезно пострадать.

Также, можно воспользоваться уайт-спиритом. Достаточно агрессивный растворитель хорошо справляется с задачей. Чтобы убрать клей, потребуется смочить средством ватный тампон и приложить к засохшему клею. Выдержать не менее 15 минут, затем заменить тампон на свежий, смоченный в уайт-спирите и подождать еще 15 минут. После этого, клей должен легко сойти с кожи.

Однако, уайт-спирит может повредить кожу на руках, да и запах он имеет слишком резкий и противный. Гораздо приятнее воспользоваться косметическим средством для снятия лака, которое в составе содержит ацетон. Как известно, ацетон – это мощный растворитель, который сможет легко справиться с прилипшим к пальцам «супермоментом». Само средство для снятия лака с ногтей содержит не только ацетон, но и специальные вещества, которые позволят бережно удалить клей с кожи.

К тому же, средство не придется держать на коже в течение получаса. Действовать нужно также, как и при снятии лака с ногтей. То есть, засохший клей протирают ватным диском, пропитанным средством, до тех пор, пока он полностью не сойдет с кожи.

После того, как вы отмыли клей с пальцев, необходимо позаботиться о своей коже. Хотя средство для снятия лака считается самым мягким, после его использования следует сделать ванночку для рук, а затем втереть в кожу питательный крем.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com