Народные приметы на 19 октября: съешьте это на Фомин день и беды станут обходить стороной

В православных храмах 19 октября вспоминают апостола Фому, который был одним из учеников Иисуса Христа. В народном календаре отмечается праздник Фомин день. Согласно традициям, сегодня нужно провести день активно и с пользой.

Что можно и нельзя делать 19 октября в Фомин день

Со старых времен люди были уверены, что день апостола Фомы нельзя проводить в бездействии. Даже в том случае, если праздник выпадает на выходной день, то утром следует встать по раньше и сразу взяться за дело. Считалось, что те, кто долго спит или проводит день в праздности, потеряет свое счастье и упустит удачу.

Также, утром следовало съесть кусок черного хлеба. Считалось, что такой завтрак поможет обрести благополучие, а беды и несчастья станут обходить человека стороной. Кроме этого, хлеб, как символ достатка, становился оберегом от голода и болезней.

Чтобы не потерять собственный достаток, на Фомин день было строго запрещено хвастаться своим богатством. Люди верили, что денежную удачу можно сглазить и деньги начнут утекать на непредвиденные расходы.

В то же время было нельзя проявлять скупость. Жадный человек рискует сам оказаться на месте просящего. Поэтому, в Фомин день следует помогать всем, кто в этом нуждается. Разумеется, нужно рассчитывать свои силы и не давать обещаний, которые невозможно выполнить.

День необходимо провести с пользой. По традиции, праздник следовало посвятить обучению детей. В старину женщины помогали дочерям освоить рукодельное мастерство, а мужчины учили сыновей работать топором и рубанком. В современном мире можно выбрать другие дела и просто передать свои знания подрастающему поколению.

Приметы о погоде

Если на Фому ветра нет, то скоро похолодает.

Считается, что Фомин день можно полюбоваться кучевыми облаками. В дальнейшем они появятся только весной.

Если на Фому выпал первый снег, то настоящая зима начнется через 40 дней.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com