Жан-Клод Ван Дамм празднует 64 день рождения. Вспоминаем лучшие фильмы актера

Сегодня известному голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму (настоящее имя - Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг) исполнилось 64 года. Давайте поздравим звезду наших видеосалонов и вспомним его лучшие фильмы, которые вполне можно пересмотреть в честь дня рождения актера…

«Кровавый спорт» (1988)

Первый фильм, в котором этот бельгийский актер и спортсмен исполнил главную роль, блином не стал. Боевик с большим количеством поединков, действие которого происходит на закрытом турнире-кумите, на котором собрались лучшие бойцы мира. Конечно же Ван Дамм всех побеждает, в том числе и главного противника-злодея, роль которого сыграл еще один известный мастер единоборств Боло Янг (Йен).

За главную роль Ван Дамм получил 25 000 долларов, в эту относительно небольшую сумму входила и работа бельгийца в качестве монтажера фильма.

«Киборг» (1989)

Первый фантастический боевик в карьере Ван Дамма. Интересный факт – первоначально сценарий фильма предназначался для продолжения ленты 1987 года «Властелины Вселенной», в которой главную роль сыграл другой известный актер боевиков – Дольф Лундгрен. Но, с продолжением не получилось, так что пришлось сценарий переделать, а вот персонажи «Киборга» все же одеты в костюмы несостоявшихся «Властелинов Вселенной 2».

За свою роль Жан-Клод Ван Дамм получил 50 000 долларов.

«Кикбоксер» (1989)

В один год с «Киборгом» Ван Дамм снялся еще в одном фильме – боевике «Кикбоксер». Тут уже без фантастических элементов – тренировки, поединки на ринге и победа над главным злодеем, роль которого на этот раз исполнил актер из Марокко Мишель Кисси. Гонорар Ван Дамма вырос до 70 000 долларов.

«Двойной удар» (1991)

Этот фильм у нас демонстрировался в кинотеатрах под слоганом «Двойной Ван Дамм – двойной удар!». И действительно, актер сыграл двух братьев близнецов, которые спустя годы объединились, чтобы отомстить злодеям за гибель своих родителей.

Одного из злодеев снова сыграл Боло Йен, а злодейку многократная чемпионка по бодибилдингу Корина Эверсон.

Ну, и гонорар Ван Дамма тоже был очень даже двойной – 600 000 долларов.

«Универсальный солдат» (1992)

«Универсальный солдат» - стал последней удачной лентой в карьере Ван Дамма, после данного фильма карьера бельгийского актера стремительно покатилась вниз.

Соперником Ван Дамма стал Дольф Лундгрен, который возвращался в этот дуэт несколько раз в продолжениях. «Универсального солдата». Все продолжения получились очень не очень. А гонорар Жан-Клода составила сумма в 1 500 000 долларов.

Жан-Клод Ван Дамм до сих пор любим нашими зрителями. Причем его популярность в России сейчас гораздо выше, чем в Голливуде…

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com, kinopoisk.ru