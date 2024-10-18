Жан-Клод Ван Дамм празднует 64 день рождения. Вспоминаем лучшие фильмы актера

Сегодня известному голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму (настоящее имя - Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг) исполнилось 64 года. Давайте поздравим звезду наших видеосалонов и вспомним его лучшие фильмы, которые вполне можно пересмотреть в честь дня рождения актера…
«Кровавый спорт» (1988)
Первый фильм, в котором этот бельгийский актер и спортсмен исполнил главную роль, блином не стал. Боевик с большим количеством поединков, действие которого происходит на закрытом турнире-кумите, на котором собрались лучшие бойцы мира. Конечно же Ван Дамм всех побеждает, в том числе и главного противника-злодея, роль которого сыграл еще один известный мастер единоборств Боло Янг (Йен).
За главную роль Ван Дамм получил 25 000 долларов, в эту относительно небольшую сумму входила и работа бельгийца в качестве монтажера фильма.
«Киборг» (1989)
Первый фантастический боевик в карьере Ван Дамма. Интересный факт – первоначально сценарий фильма предназначался для продолжения ленты 1987 года «Властелины Вселенной», в которой главную роль сыграл другой известный актер боевиков – Дольф Лундгрен. Но, с продолжением не получилось, так что пришлось сценарий переделать, а вот персонажи «Киборга» все же одеты в костюмы несостоявшихся «Властелинов Вселенной 2».
За свою роль Жан-Клод Ван Дамм получил 50 000 долларов.
«Кикбоксер» (1989)
В один год с «Киборгом» Ван Дамм снялся еще в одном фильме – боевике «Кикбоксер». Тут уже без фантастических элементов – тренировки, поединки на ринге и победа над главным злодеем, роль которого на этот раз исполнил актер из Марокко Мишель Кисси. Гонорар Ван Дамма вырос до 70 000 долларов.
«Двойной удар» (1991)
Этот фильм у нас демонстрировался в кинотеатрах под слоганом «Двойной Ван Дамм – двойной удар!». И действительно, актер сыграл двух братьев близнецов, которые спустя годы объединились, чтобы отомстить злодеям за гибель своих родителей.
Одного из злодеев снова сыграл Боло Йен, а злодейку многократная чемпионка по бодибилдингу Корина Эверсон.
Ну, и гонорар Ван Дамма тоже был очень даже двойной – 600 000 долларов.
«Универсальный солдат» (1992)
«Универсальный солдат» - стал последней удачной лентой в карьере Ван Дамма, после данного фильма карьера бельгийского актера стремительно покатилась вниз.
Соперником Ван Дамма стал Дольф Лундгрен, который возвращался в этот дуэт несколько раз в продолжениях. «Универсального солдата». Все продолжения получились очень не очень. А гонорар Жан-Клода составила сумма в 1 500 000 долларов.
Жан-Клод Ван Дамм до сих пор любим нашими зрителями. Причем его популярность в России сейчас гораздо выше, чем в Голливуде…
автор Иван Гордеев
фото globallookpress.com, kinopoisk.ru