Эти вещи приманят удачу и успех: что нужно сделать в день Харатины 18 октября 2024 года

В православном мире 18 октября вспоминают святую мученицу Харитину, которая вела благочестивую жизнь. В народном календаре праздник называют «Харитины первые холстины». В народной традиции Харитина считает покровительницей рукодельниц и все женщины, которые занимаются шитьем, вязанием и другим рукоделием, в этот день просят у святой помощи и благословения на труд.

Что можно и нельзя делать 18 октября

Согласно приметам, на праздник Харитины нельзя выбирать одежду черного цвета. Особенно это правило касается тех, кто собирается пойти на светские мероприятия или устраивает важные, деловые встречи.

Одежда должна быть светлая, яркая и красивая, желательно красного цвета, тогда она привлечет к человеку успех. Однако, новые вещи выбирать запрещено, поскольку обновка притянет неудачу. Если вы собираетесь на свидание, то обязательно воспользуйтесь красным аксессуаром, считается, что в этот день он привлечет любовь.

Кроме этого, на праздник Харитины нельзя лениться, а рукодельницы обязательно должны начать делать новую вещь. Считается, что к тем, кто трудится, будет сопутствовать удача на протяжении всего года. Любая, даже сложная работа, станет даваться легко и приносить хорошую прибыль.

Также, в этот день нельзя завидовать чужим успехам, так как черное чувство ударит по самому завистнику, и он рискует навлечь на себя беды и несчастья. Хвастаться своими достижениями категорически запрещено, так как можно сглазить собственный успех.

В старину на Харитинов день, женщины начинали ткать холсты, а вся семья стремилась помочь своей рукодельнице и освободить ее от другой домашней работы. Люди верили, что если ткачиху обидеть, то можно навлечь на себя гнев Высших сил. Поэтому, рукодельниц старались хвалить и дарить им подарки, связанные с их ремеслом.

Приметы о погоде

Если на Харитину стоит тихая погода, то в ближайшие дни начнется похолодание.

Если на дубе остались листья, то зима будет долгой и морозной.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com