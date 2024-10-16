Водки «Я русский» не будет? SHAMAN сделал официальное заявление по поводу регистрации собственного бренда

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Новость о том, что известный исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) подал заявку на регистрацию собственного бренда “Я русский” имела эффект разорвавшейся бомбы. И это неудивительно, ибо под этим название планировалось выпускать не только водку, но даже и секс-игрушки. На артиста пошла мощная волна негатива, критика лилась как от обычных пользователей, так и о представителей власти. 

При этом SHAMAN взял небольшую паузу, после чего сделал официальное заявление на страничке своего Telegram-канала, где расставил все точки в этом вопросе. Дронов не стал отрицать того факта, что действительно подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака “Я русский”, которая будет действовать для более чем ста позиций различного товара, в том числе и спиртных напитков, но даже и секс принадлежностей. Однако это делается не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы защитить свое имя.

Ярослав отметил, что уже сегодня в торговых сетях и на маркетплейсах имеется огромное количество товаров с его изображением и названием главного его хита, причем все это продается без какого-либо его разрешения. А товары зачастую имеют весьма сомнительное происхождение и плохое качество. И с этим необходимо как-то бороться. 

Также Дронов отметил, что к нему ни раз обращались предприниматели за разрешением выпускать продукцию под названием “Я русский”. Так что юридически оформленный бренд просто необходим. 

скриншот из Telegram

Согласитесь друзья, что грех, конечно же, этим не воспользоваться, и немного заработать на собственном бренде? Но, как пообещал SHAMAN, водки “Я русский”, и других сомнительных товаров под этим брендом не будет. Поверим?

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com

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