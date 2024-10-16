Водки «Я русский» не будет? SHAMAN сделал официальное заявление по поводу регистрации собственного бренда

Новость о том, что известный исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) подал заявку на регистрацию собственного бренда “Я русский” имела эффект разорвавшейся бомбы. И это неудивительно, ибо под этим название планировалось выпускать не только водку, но даже и секс-игрушки. На артиста пошла мощная волна негатива, критика лилась как от обычных пользователей, так и о представителей власти.

При этом SHAMAN взял небольшую паузу, после чего сделал официальное заявление на страничке своего Telegram-канала, где расставил все точки в этом вопросе. Дронов не стал отрицать того факта, что действительно подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака “Я русский”, которая будет действовать для более чем ста позиций различного товара, в том числе и спиртных напитков, но даже и секс принадлежностей. Однако это делается не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы защитить свое имя.

Ярослав отметил, что уже сегодня в торговых сетях и на маркетплейсах имеется огромное количество товаров с его изображением и названием главного его хита, причем все это продается без какого-либо его разрешения. А товары зачастую имеют весьма сомнительное происхождение и плохое качество. И с этим необходимо как-то бороться.

Также Дронов отметил, что к нему ни раз обращались предприниматели за разрешением выпускать продукцию под названием “Я русский”. Так что юридически оформленный бренд просто необходим.

Согласитесь друзья, что грех, конечно же, этим не воспользоваться, и немного заработать на собственном бренде? Но, как пообещал SHAMAN, водки “Я русский”, и других сомнительных товаров под этим брендом не будет. Поверим?

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com