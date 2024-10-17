Есть риск потерять все: этих людей даже слушать нельзя в Ерофеев день 17 октября

Православные христиане 17 октября чтут память священномученика Иерофея епископа Афинского. В народном календаре праздник получил название Ерофей Лешегон. Согласно приметам, в этот день особую силу обретают лешие, которые обратившись человеком могут серьезно навредить обычным людям.

Что можно и нельзя делать 17 октября 2024 года

В старину на Ерофеев день было запрещено отправляться в лес, так как люди верили, что именно там просыпается леший – злобный дух, способный сбить человека с дороги. Причем в прямом и переносном смысле. Жители сел и деревень предпочитали оставаться дома, а если и была нужда отправиться в дорогу, то обязательно брали с собой обереги.

Талисманом служили обычные вещи – осиновый колышек, головка чеснока, пучок полыни или чертополох. Считалось, что эти предметы обладают особой магией, которая надежно защитит желающего прогуляться по лесу в неположенный день.

Однако, леший мог скрываться не только в лесу, где обходил свои владения. Приняв человеческий облик, злобный дух отправлялся на охоту к человеческому жилью. Льстивыми словами, уговорами и заманчивыми предложениями он выманивал у доверчивых людей все имущество.

В народе считали, что если не хочешь потерять все, то ни под каким предлогом не разговаривай с незнакомыми людьми, особенно с красивыми девушками и статными парнями. Люди верили, что именно под таким обличьем могут скрываться злые духи.

Чтобы отпугнуть нечисть, в доме развешивали связки чеснока и луковиц, а в избе наводили порядок, стараясь избавиться от ненужного хлама. Девиц на выданье на улицу не выпускали, поскольку боялись, что злые духи наведут на невесту порчу и она навсегда останется в старых девах.

Приметы о погоде

По народным приметам считалось, что если на Ерофея Лешегона береза еще стоит в листьях, то зиму придется долго ждать, а первый снег выпадет не скоро. А, если снегири заводили песни, то жди стремительного ухудшения погоды.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com