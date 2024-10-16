Почему 16 октября нельзя говорить «нет» и открывать окна: строгий запрет на день Дениса Подзимнего

Православные христиане 16 октября вспоминают ученика апостола Павла - Дионисия Ареопагита. В народном календаре проходит праздник Денис Подзимний, согласно приметам, день считается опасным, так как в лесах просыпаются злые духи – Лихорадки.

Поскольку октябрь и ноябрь являются переходными и достаточно холодными месяцами, то перед началом зимы люди часто подхватывают сезонные простуды. Поэтому, народная мудрость стремится предупредить людей об опасности. В связи с этим стали возникать различные запреты и приметы.

Что можно и нельзя делать 16 октября 2024 года

Один из самых строгих запретов касался обычных окон. В это время, люди стремились согреть избу и начинали топить печи. Чтобы не выпустить тепло, а заодно и не впустить в дом Лихорадок, было строго запрещено держать окна открытыми. Кроме этого, на подоконники раскладывали своеобразие обереги – лук, чеснок, полынь и пряные травы, которые способны отпугнуть болезни от жилища.

Также, люди старались не отходить далеко от дома и предпочитали тепло одеваться. Во время прогулки было запрещено поднимать с земли какие-либо предметы, а особенно монеты. Считалось, что их подбрасывают злые духи и через найденные деньги могут передать человеку болезнь.

В день Дениса Подзимнего нельзя говорить слово «нет». Считалось, что отрицание может изменить жизнь в худшую сторону. Если вы не согласны с каким-либо предложением, то отказать следует другими, более позитивными словами.

Начиная с 16 октября к трапезе старались подать полезные продукты, дабы восполнить силы и укрепить здоровье. К блюдам добавляли лук и чеснок, а также делали салат из редьки. Согласно поверьям, эти продукты должны были защитить семью от злых духов.

В праздник Денис Подзимнего внимательно осматривали кусты шиповника. Приметы о погоде говорили, что если на кусте появились свежие бутоны, то зима будет необыкновенно теплая и мягкая.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com