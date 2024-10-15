Это сохранит деньги и благополучие: от чего следует отказаться 15 октября 2024 года

Православные христиане 15 октября вспоминают священномучеников Киприана и Иустину, которые являются защитниками верующих от нападок нечистой силы. В народном календаре праздник получил название Киприан и Устинья.

С древних времен, период с середины октября и до конца ноября считался темным временем, очень подходящим для разгула нечистой силы. Что совсем неудивительно, ведь в деревнях наступает самая темная пора, световой день стремительно уменьшается, а отсутствие снега делает вечера еще темнее и страшнее.

Поэтому, 15 октября люди молились святым священномученикам и просили у них защиты от нечисти. Обычно, мужчины обращались к Киприану, а женщины к Иустине. Кроме этого, праздник имел свои запреты и рекомендации.

Что можно и нельзя делать 15 октября 2024 года

Верующие люди старались благодарить Бога за все благодеяния, которые он дал в течение года. Плохие и трагические моменты из жизни старались не вспоминать и предпочитали думать только о хорошем.

В этот праздник было запрещено пить спиртные напитки, так как на пьяного может напасть нечисть. Кроме этого, в дом не пускали чужих людей и животных, поскольку боялись, что под их обличием в жилище проникнет нечистая сила.

Сохранить деньги и благополучие помогал полный отказ от любых сделок. Даже простые покупки следовало делать с осторожностью и при оплате внимательно считать монеты. Особенно опасно было иметь дело с незнакомыми людьми. Считалось, что договоры с чужаками могут заманить в ловушку и привести к бедности. Кроме этого, люди не спешили принимать серьезные решения, считая 15 октября опасным днем, в который все может пойти не по плану.

Приметы о погоде

Согласно народным приметам, если в этот день идет дождь, то зима будет холодная. А, если ветер дует с юга, то зимой будет тепло. Также, обращали внимание на поведение домашних кошек. Если кот выбрал уютное, теплое место и спит на нем весь день, то в скором времени начнется снегопад.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com