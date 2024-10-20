Андрей Разин напал на Лолиту с новыми оскорблениями и порадовался отмене ее концертов

В карьере Лолиты Милявской продолжается темная полоса. И вроде бы после известной “голой вечеринки” ей удалось вернуться на сцену, и даже снова стать ведущей популярного шоу “Ты суперстар”, однако недавно у нее опять начали срываться концерты …

Так, например, у Лолиты сорвался концерт в Ростове, где якобы пошли навстречу жене одного из бойцов СВО, а через несколько дней по тем же причинам сорвался концерт в Раменском.

Но больше всех этому событию радуется продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин. В последнем своем видео, которое он выложил в своих социальных сетях, где в очередной раз набросился на Лолиту с нецензурными оскорблениями и поблагодарил россиян, добивающихся отмены выступлений певицы по всей России.

Серьезный конфликт между Разиным и Милявской возник год назад после проведения юбилейного концерта в память первого солиста группы “Ласковый май” Юрия Шатунова. Именно тогда Разин требовал чтобы концерт отменили, в противном случае он нашлет на всех его участников проклятье.

Никто в эти бредни не поверил и концерт состоялся. А Лолита на съемках передачи “Ты суперстар” открыто высказала продюсеру все, что о нем думает, не стесняясь в выражениях. Теперь Разин при любой возможности пытается задеть Милявскую. Отмена концертов в Ростове и Раменском стали тем самым удобным случаем.

Кстати свои реплики разин посылает из США, куда свалил после начала СВО, а Лолита живет в России. Так что делайте выводы, друзья …

Автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com